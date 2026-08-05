Масштабное отключение света не помешало протестующим собраться на Руставели

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Сторонники евроинтеграции собрались в 616-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, несмотря на третий масштабный блэкаут за последние две недели. Оппозиция выдвигает версии о саботаже, некомпетентности и коррупции в сфере энергетики.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа сторонники евроинтеграции, собравшиеся в 615-й день непрерывных протестов у парламента Грузии, обсуждали возможность временного переноса акций к зданию горсовета Тбилиси на время ремонта проспекта Руставели.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза собрались сегодня у здания парламента на проспекте Руставели и у здания Тбилисского городского совета, расположенного в нескольких сотнях метров, сообщает Tbilisi life.

Сегодня также были освобождены из под ареста двое активистов Торнике Тошхуа, который провел в заключении пять дней и Шако Багдошвили, отбывший десять дней заключения, информирует общественная организация Protest24 в Facebook*.

Торнике Тошхуа, который провел год в заключении по обвинению в групповом насилии, 26 июля был задержан возле мэрии Тбилиси за плакат с именем Бидзины Иванишвили и нецензурным словом. Вместе с Тошхуа были задержаны еще девять активистов. На следующий день, 27 июля, с аналогичным плакатом к мэрии вышел Нодар Цицриашвили, его также задержали. 28 июля Тошхуа получил штраф в 3 тысячи лари (1145 долларов США). 31 июля Тошхуа повторно задержали с тем же плакатом, после этого суд назначил ему административный арест.

В Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение света

По словам члена Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Гиорги Пангани, полное отключение энергосистемы Грузии связано с плановыми испытаниями агрегатов Ингури ГЭС. В настоящее время проводится детальный анализ произошедшего для установления точной причины аварии.

"Хочу сообщить, что сегодня Государственная электросистема Грузии проводила плановое тестирование агрегатов Ингури ГЭС. Его целью было выявление и оценка слабых мест в системе с учётом аварий, произошедших 24 и 25 июля. В рамках тестирования, среди прочих мероприятий, предусматривалась работа энергосистемы Грузии в изолированном режиме. Такой режим был связан с определёнными техническими рисками, в том числе с возможностью полного отключения электросистемы", - написал Пангани в Facebook*.

Председатель партии "Европейские демократы" Паата Давитаиа прокомментировал заявление члена Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения о причинах масштабного отключения электроэнергии по всей стране.

Выступая в программе телеканале "Palitra News", Давитаиа заявил, что Ингури ГЭС в настоящее время обеспечивает около 70% электроэнергии в стране, а не всю энергосистему, поэтому объяснение полного отключения только проводившимися на станции работами вызывает вопросы.

"Мы имеем дело со 100% отключением электроэнергии. В первом заявлении они обвинили Ингури ГЭС, затем передумали и переключились на что-то другое. Подозреваю, что происходят определенные диверсионные атаки со стороны Российской Федерации, о которых власти не сообщают публично. Причин может быть много: "если вы не будете действовать так, как нужно, у вас будут проблемы", - заявил Давитаиа.



Политик подчеркнул, что защитное оборудование не сработало, поэтому возникает вопрос: почему работало столько лет, а за 10 дней вся Грузия трижды осталась без света.



"Если защитные системы не сработали, то это саботаж, по которому возбуждено дело. Если по делу о саботаже никто не будет задержан, это будет означать либо затягивание расследования, или сокрытие информации", - резюмировал Давитаиа.

Оппозиционный политик, бывший президент Национального банка Грузии Роман Гоциридзе связывает нынешнюю ситуацию в энергетике страны с некомпетентностью, коррупцией и проблемами инфраструктуры при правлении "Грузинской мечты". Бывший депутат заявил, что причиной масштабного отключения электроэнергии был не саботаж, а изношенная энергосеть, на состояние которой также повлияли криптомайнеры.

"Больше всего, что обрадует власть "Грузинской мечты", это если мы будем кричать, что это вина саботажа, то есть врагов. На самом деле всё яснее ясного - сеть не выдерживает нагрузку. В её износе за десять лет криптоэнерговампиры тоже внесли свой вклад - безжалостно изнашивают систему. Ошибки, некомпетентность и всеобщая коррупция - вот причина того, что происходит", - написал Гоциридзе в Facebook*.

"Это уже третье "тестирование". И, если это проходило "тестирование", и "планировалось", то почему вы не предупредили хотя бы машиниста метро, машиниста поезда Тбилиси - Зугдиди или ведущих провластных телеканалов "Имеди" и "Рустави2"? Получается, вы знали об этом и намеренно никого не предупредили?", - заявил бывший дипломат и бывший заместитель директора Политического департамента МИД Зураб Парджиани.

Отметим, Минэнерго Абхазии сообщило, что "Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингур ГЭС".