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23:58, 27 июля 2026

Активист с плакатом об Иванишвили задержан в Тбилиси в 607-й день протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские задержали на площади Свободы в Тбилиси Нодара Цицриашвили, который развернул плакат о Бидзине Иванишвили. Основателю "Грузинской мечты" посвятили свои плакаты и участники ежедневной акции у парламента. 

Как писал "Кавказский узел", 26 июля, в 606-й день протестов, полицейские задержали в Тбилиси десять человек, которые держали плакаты с оскорбительной надписью в адрес Бидзины Иванишвили. Первым был задержан активист Торнике Тошхуа, который провел год в заключении по обвинению в групповом насилии. Позже были задержаны Мариам Мекханцишвили, Иа Мелитаури, Нато Болквадзе, Сандро Сехниашвили, Лаша Дгебуадзе, Васо Беридзе, Марине Нанава, Торнике Тикаридзе и Шако Багдошвили.

Еще один активист был задержан сегодня днем у здания Тбилисской городской администрации за плакат с нецензурным словом, посвященный Бидзине Иванишвили. Задержанному Нодару Цицриашвили вменено мелкое хулиганство (статья 166 КоАП), передает Publika. 

Активисты вышли сегодня к зданию администрации в знак протеста против арестов 26 июля. У протестующих были плакаты на разных языках и с разным содержанием; при этом плакат Цицриашвили повторял содержание плаката задержанного накануне Торнике Тошхуа. Надпись на нем предлагает ответить "да" или "нет" на вопрос, является ли Бидзина Иванишвили недостойным человеком (вместо этого определения используется нецензурное слово). 

Цицриашвили, задержанный на площади Свободы, заявил журналистам, что его акция была способом "не подчиняться страху". "Оскорбление Бидзины не является моей самоцелью. Бидзина сам оскорбляет себя", - цитирует его слова Tbilisi_life. 

Вечером сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза традиционно собрались у здания парламента на проспекте Руставели. Акция с требованием возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политзаключенных, отмены репрессивных законов и свободных выборов проходит в 607-й день подряд. 

Большинство плакатов на проспекте Руставели сегодня были выполнены в качестве ответа на заданный Тошхуа вопрос: "Да", "Мой ответ положительный", "Да, он такой", "Да, да и всегда да", следует из публикаций фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se) и грузинских медиа в Facebook*. 

Также протестующие держали плакаты: "Бидзина, уходи", "Бидзина это Бидзина? да / нет", "Бидзина предатель? да / нет" и ироничный "Бидзина - солнце, слаще отца и матери". Кроме того, на плакатах демонстрантов были лозунги: "Не разрушайте построенное", "Протест не преступление", "Мы всегда выйдем на улицы, до победы" и "Правда болезненна только для тех, кто знает о своей виновности".

Активистов, задержанных 26 июля, планируют доставить в Тбилисский городской суд во вторник, 28 июля. 

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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