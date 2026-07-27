Адвокаты оценили юридические последствия конфликта с туристками в Кахетии

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Ударивший русскоговорящую девушку Георгия Чигладзе рискует получить штраф или условное наказание, поскольку мотив конфликта на национальной почве сложно доказать.

Как писал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Грузинские СМИ сообщили, что у пострадавшей гражданство России и Турции. На записи, которая предшествовала избиению туристки участником свадьбы в Телави, девушка машет из окна рукой участникам торжества, но в ответ сталкивается с обвинениями в том, что она вылила воду на аппаратуру, и оскорблениями. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

МВД Грузии сообщило со ссылкой на свидетелей, что во время празднования свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили участников торжества и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан. В письме из изолятора он выразил сожаление, что поддался эмоциям. "Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого", - написал, в частности, Чигладзе.

Статья 120 Уголовного кодекса, по которой было предъявлено обвинение, предусматривает несколько видов наказания, в том числе штраф, исправительные работы на срок до шести месяцев, домашний арест, а также лишение свободы на срок от одного до трёх лет.

"Учитывая, что прокуратура ходатайствовала о применении к Чигладзе меры пресечения в виде залога, а суд удовлетворил это ходатайство, можно предположить, что в случае признания его виновным наказанием, вероятнее всего, может стать штраф", - считает грузинский адвокат Мариам Квелашвили, не связанная с делом о конфликте с туристками.

«Что касается признания вины и раскаяния, то, безусловно, если суд в конечном итоге придёт к выводу, что со стороны Чигладзе действительно имело место совершение преступления, эти обстоятельства будут учтены при назначении наказания как смягчающие. Позиция защиты, что он стал жертвой провокации, не может служить основанием для смягчения наказания и не рассматривается законом как смягчающее обстоятельство", - считает Квелашвили.

Вместе с тем, по её словам, то, что у него самого также имелись телесные повреждения, требует правовой оценки. "Необходимо установить, были ли эти повреждения причинены ему в пределах необходимой обороны либо, как утверждает сторона защиты, ещё до этого в отношении Чигладзе было применено насилие", - пояснила Квелашвили в комментарии корреспонденту «Кавказского узла».

Версию, что конфликт произошел по мотивам этнической ненависти, доказать крайне сложно, поскольку необходимо установить, что обвиняемый действовал именно из ненависти к представителям определённой национальности, полагает адвокат.

«Исходя из фабулы дела, такие обстоятельства не просматриваются. Напротив, имеются основания полагать, что конфликт был спровоцирован действиями потерпевших, а не их этническим происхождением»,- резюмировала Квелашвили.

Другой грузинский адвокат Шота Макацария также считает, что суд скорее всего ограничится штрафом. "Имеется единственная видеозапись, где видно, что этот парень ударил девушку по лицу и, конечно, ещё будут показания подруги. этого абсолютно достаточно чтобы вынести приговор", - сказал он.

"Конечно если там будут квалифицирующие факторы 117 статьи это уже грозит более жёстким наказанием. В этом случае могут приговорить на тюремный срок от 3 до 5 лет. Но нужно доказать, что конфликт начался на мотива ненависти по национальному признаку, а не на других основаниях», - указал Макацария.

По его мнению, утверждения, что девушки провоцировали конфликт, сами по себе не будут смягчающим обстоятельством для Чигладзе. "Это может быть основанием для отдельного дела. Действия девушек могут попасть под статью типа мелкого хулиганства. В Грузии за это обычно бывает штраф. Но даже если возбудят дело против них, это не смягчит никак ситуацию Чигладзе», - полагает Макацария.

Сумма залога в 5000 лари, по его словам, превышает обычные стандарты. «Это нестандартная сумма залога. Залог от 1000 лари могут назначить, а в такой ситуации - чаще всего 2000 лари», - отметил адвокат.

Следствие, по словам одной из участниц инцидента, произошедшего в номере отеля в Телави, подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру.

Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что грузинское общество реально разделилось на несколько частей из-за инцидента. «Одни объявили его героем, другие – тем, кто совершил насилие над женщиной, третьи - неадекватным националистом. Но в целом ни судебную систему, ни власти превращение его в героя не устраивает, а посадить его в тюрьму – это объявить его таковым. В эту логику вписываются штраф или условное наказание», - пояснил Сихарулидзе.