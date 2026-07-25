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22:00, 25 июля 2026

Протестующие в Грузии вынужденно изменили маршрут еженедельного шествия

Шествие в Тбилиси 25.07.26. Скриншот фото Mo Se, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4381690992145639&set=pcb.4381693282145410 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Субботнее шествие в рамках проевропейских протестов прошло по новому маршруту из-за ремонта проспекта Руставели. Участники акции требуют назначения новых парламентских выборов, возвращения на путь евроинтеграции Грузии и освобождения задержанных в ходе протестных акций.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии 24 июля, в 604-й день непрерывных протестов у парламента потребовали освобождения политзаключенных. Суд в Тбилиси арестовал на 25 суток врача Георгия Ахобадзе по обвинению в оскорблении полицейских. 

От площади Авлабари, с территории, прилегающей к станции метро, начался «субботний марш». Участники акции, которые уже два года протестуют против происходящих в стране событий, пройдут шествием к зданию администрации правительства.

Протестная акция у парламента Грузии. Скриншот фото Mo Se от 22.07.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4378817919099613&set=pcb.4378819872432751 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
23:20 22.07.2026
В 602-й день протестов в Грузии арестован журналист и избит активист
Комик Онисе Окриашвили, участник протестных акций, избит сегодня у своего дома, а журналист "Формулы" Ваха Саная в 602-й день ежедневных акций протеста арестован на 14 суток за высказывания в адрес спикера парламента Грузии.

Участники сегодняшнего шествия выражают солидарность с журналистом Вахо Саная и другими задержанными.

Уже почти два года граждане собираются у парламента на проспекте Руставели, а по субботам традиционно проводились шествия от филармонии до парламента. После начала реконструкции проспекта Руставели маршрут «субботнего марша» был изменён, пишет "Интерпрессньюс".

Участники акции требуют назначения новых парламентских выборов, возвращения на путь евроинтеграции Грузии и освобождения лиц, задержанных в ходе протестных акций.

Шествие в Тбилиси 25.07.26. Скриншот фото Mo Se, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4381690992145639&set=pcb.4381693282145410 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)Сегодня 605-й день ежедневных протестов, пишет фотограф Георгий Мосиашвили, освещающий протестные акции в Тбилиси.

Как следует из опубликованного им  в Facebook* фоторепортажа, собравшиеся развернули флаги Грузии, ЕС, Украины.

Сегодня состоялась акция против депортации граждан Ирана , ее провели иранцы, проживающие в Тбилиси.  В центре содержания иностранных граждан находится Иман Асгари. Член семьи сообщил изданию, что иранское посольство в Тбилиси отказывается продлить паспорт Асгари, из-за участия в протестах в Тбилиси.

В 2025 году у Асгари действовал вид на жительство, но срок действия паспорта истек, за этим последовал арест, сообщает Publica.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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