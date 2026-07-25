Протестующие в Грузии вынужденно изменили маршрут еженедельного шествия

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Субботнее шествие в рамках проевропейских протестов прошло по новому маршруту из-за ремонта проспекта Руставели. Участники акции требуют назначения новых парламентских выборов, возвращения на путь евроинтеграции Грузии и освобождения задержанных в ходе протестных акций.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии 24 июля, в 604-й день непрерывных протестов у парламента потребовали освобождения политзаключенных. Суд в Тбилиси арестовал на 25 суток врача Георгия Ахобадзе по обвинению в оскорблении полицейских.

От площади Авлабари, с территории, прилегающей к станции метро, начался «субботний марш». Участники акции, которые уже два года протестуют против происходящих в стране событий, пройдут шествием к зданию администрации правительства.

В 602-й день протестов в Грузии арестован журналист и избит активист Комик Онисе Окриашвили, участник протестных акций, избит сегодня у своего дома, а журналист "Формулы" Ваха Саная в 602-й день ежедневных акций протеста арестован на 14 суток за высказывания в адрес спикера парламента Грузии.

Участники сегодняшнего шествия выражают солидарность с журналистом Вахо Саная и другими задержанными.

Уже почти два года граждане собираются у парламента на проспекте Руставели, а по субботам традиционно проводились шествия от филармонии до парламента. После начала реконструкции проспекта Руставели маршрут «субботнего марша» был изменён, пишет "Интерпрессньюс".

Участники акции требуют назначения новых парламентских выборов, возвращения на путь евроинтеграции Грузии и освобождения лиц, задержанных в ходе протестных акций.

Сегодня 605-й день ежедневных протестов, пишет фотограф Георгий Мосиашвили, освещающий протестные акции в Тбилиси.

Как следует из опубликованного им в Facebook* фоторепортажа, собравшиеся развернули флаги Грузии, ЕС, Украины.

Сегодня состоялась акция против депортации граждан Ирана , ее провели иранцы, проживающие в Тбилиси. В центре содержания иностранных граждан находится Иман Асгари. Член семьи сообщил изданию, что иранское посольство в Тбилиси отказывается продлить паспорт Асгари, из-за участия в протестах в Тбилиси.

В 2025 году у Асгари действовал вид на жительство, но срок действия паспорта истек, за этим последовал арест, сообщает Publica.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".