В 602-й день протестов в Грузии арестован журналист и избит активист

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Комик Онисе Окриашвили, участник протестных акций, избит сегодня у своего дома, а журналист "Формулы" Ваха Саная в 602й-день ежедневных акций протеста арестован на 14-суток за высказывания в адрес спикера парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 601-й день ежедневных акций вышли к зданию парламента страны, требуя освободить политзаключенных и отменить репрессивные законы.

Сегодня 602-й день непрерывных протестов на проспекте Руставели в центре Тбилиси у парламента Грузии. Участники акций требуют возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, пишет Publika.

Комик подвергся нападению

Трое человек встретили комика Онисе Окриашвили возле его дома и подвергли физическому нападению.

Онисе доставляют в клинику имени Хечинашвили, сообщает фоторепортер Гиорги Мосиашвили.

"У него нет серьезных травм», — приводит Netgazeti слова друга Окриашвили.

Как следует из отчета фотографа Мосиашвили с акции у парламента, Окриашвили сегодня присутствовал на ней.

Журналист арестован за слова в адрес Папуашвили

Тбилисский городской суд назначил сегодня журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети, касавшуюся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе.

Соответствующее решение принял судья Звиад Цеквава.

Представитель Управления по борьбе с языком ненависти МВД Грузии Мариам Кереселидзе указала, что ходатайство об аресте связано с характером правонарушения. "После ознакомления с предыдущим судебным решением он опубликовал пост, который также содержал оскорбительные высказывания. Соответственно, мы считаем, что это свидетельствует о пренебрежении судебным решением и готовности продолжать противоправное поведение. Хочу отметить, что господин Вахтанг Саная не является на судебные заседания, не оплачивает назначенные судом штрафы и параллельно с судебными процессами продолжает противоправное поведение", - приводит ее слова "Интерпрессньюс".

«Арест журналистов за критику политиков — это не закон, а проявление чистой авторитарной паранойи!» — пишет в социальной сети пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Это мнение поддержала и Ассоциация молодых юристов Грузии.

«Лишение свободы известного журналиста и сотрудника телеканала "Формула" Вахо Саная за реализацию фундаментального права на выражение мнения происходит на фоне ограничительной и репрессивной среды в отношении СМИ. <... >Решение, принятое сегодня судом, является еще одним явным примером незаконного ограничения выражения мнения граждан в публичном пространстве, создания атмосферы цензуры и самоцензуры. Оно однозначно противоречит конституционным и европейским стандартам в области прав человека, которые представители „Грузинской мечты“ и Министерства внутренних дел целенаправленно искажают и неправильно представляют. Очевидно, что массовый, системный контроль над свободой выражения мнения осуществляется в формах, в том числе на основе такого законодательства, которое легко допускает произвольное применение, по своей тяжести может быть приравнено к уголовной ответственности, создает институциональные механизмы системной цензуры и игнорирует гарантии защиты свободы выражения мнения», —опубликовало издание заявление организации.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".