×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:20, 22 июля 2026

В 602-й день протестов в Грузии арестован журналист и избит активист

Протестная акция у парламента Грузии. Скриншот фото Mo Se от 22.07.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4378817919099613&set=pcb.4378819872432751 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комик Онисе Окриашвили, участник протестных акций,  избит сегодня у своего дома, а журналист "Формулы" Ваха Саная в 602й-день ежедневных акций протеста арестован на 14-суток за высказывания в адрес спикера парламента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 601-й день ежедневных акций вышли к зданию парламента страны, требуя освободить политзаключенных и отменить репрессивные законы. 

Сегодня 602-й день непрерывных протестов на проспекте Руставели в центре Тбилиси у парламента Грузии. Участники акций требуют возвращения страны на евроатлантический курс, освобождения политических заключенных, отмены репрессивных механизмов и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, пишет Publika.

Комик подвергся нападению

Трое человек встретили комика Онисе Окриашвили возле его дома и подвергли физическому нападению.
 Онисе доставляют в клинику имени Хечинашвили, сообщает фоторепортер Гиорги Мосиашвили.

"У него нет серьезных травм», — приводит Netgazeti слова друга Окриашвили.

Как следует из отчета фотографа Мосиашвили с акции у парламента, Окриашвили сегодня присутствовал на ней.

Журналист арестован за слова в адрес Папуашвили

Тбилисский городской суд назначил  сегодня журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети, касавшуюся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе.

Соответствующее решение принял судья Звиад Цеквава.

Представитель Управления по борьбе с языком ненависти МВД Грузии Мариам Кереселидзе указала, что ходатайство об аресте связано с характером правонарушения. "После ознакомления с предыдущим судебным решением он опубликовал пост, который также содержал оскорбительные высказывания. Соответственно, мы считаем, что это свидетельствует о пренебрежении судебным решением и готовности продолжать противоправное поведение. Хочу отметить, что господин Вахтанг Саная не является на судебные заседания, не оплачивает назначенные судом штрафы и параллельно с судебными процессами продолжает противоправное поведение", - приводит ее слова "Интерпрессньюс".

«Арест журналистов за критику политиков — это не закон, а проявление чистой авторитарной паранойи!» — пишет в социальной сети пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Это мнение поддержала и Ассоциация молодых юристов Грузии.

«Лишение свободы известного журналиста и сотрудника телеканала "Формула" Вахо Саная за реализацию фундаментального права на выражение мнения происходит на фоне ограничительной и репрессивной среды в отношении СМИ. <... >Решение, принятое сегодня судом, является еще одним явным примером незаконного ограничения выражения мнения граждан в публичном пространстве, создания атмосферы цензуры и самоцензуры. Оно однозначно противоречит конституционным и европейским стандартам в области прав человека, которые представители „Грузинской мечты“ и Министерства внутренних дел целенаправленно искажают и неправильно представляют. Очевидно, что массовый, системный контроль над свободой выражения мнения осуществляется в формах, в том числе на основе такого законодательства, которое легко допускает произвольное применение, по своей тяжести может быть приравнено к уголовной ответственности, создает институциональные механизмы системной цензуры и игнорирует гарантии защиты свободы выражения мнения», —опубликовало издание заявление организации.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Конфликт с русскоговорящей туристкой в грузинском отеле. Скриншот видео: Telegram-канал "Осторожно, новости"
19:20, 22 июля 2026
Появилась запись начала конфликта с русскоговорящей туристкой в грузинском отеле
Участники протестов в Тбилиси. Скриншот публикации https://www.facebook.com/photo?fbid=15524914261 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:51, 21 июля 2026
Проевропейские протесты у парламента Грузии продолжаются 601 день
Георгий Чигладзе и пострадавшая туристка. Скриншоты: телеграм-канал Лентач.
21:53, 21 июля 2026
Георгий Чигладзе освобожден под залог после конфликта с туристками в Телави
Акция протеста на проспекте Руставели в Тбилиси. Кадр из видео на странице https://www.facebook.com/tabula.ge (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
23:57, 20 июля 2026
600-й день протестов в Тбилиси ознаменовался шествием в поддержку задержанного в Телави
Транскавказская автомагистраль. Фото: https://cominf.org/
12:24, 20 июля 2026
Идея открыть транзит из России в Грузию через Южную Осетию вызвала споры в соцсети
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
07:50, 22 июля 2026
Ветер с Апшерона
Все про аз-журналистику, в кавычках и без
Фото
17:40, 20 июля 2026
Горы слов. Литература Кавказа
Виктор Астафьев, «Ловля пескарей в Грузии». Рассказ, на который обиделись грузины
Фото
09:00, 17 июля 2026
Ветер с Апшерона
3
Телевизионная пытка
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Роман Мельниченко. Скриншот видео https://www.youtube.com/post/Ugkxakm5Bex0PTbI2K8OtUOeWoUJwxA_idan
22 июля 2026, 16:12
Роман Мельниченко задержан по делу о дискредитации армии

Последствия атаки беспилотников на Невинномысска. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 13:16
Атаки дронов создали проблемы с доставкой топлива на АЗС Ставрополья

Проверка документов сотрудником ДПС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 июля 2026, 10:28
Массовые проверки отметок о ГБО на фоне топливного кризиса возмутили водителей Дагестана

Армянские рыбоводы на акции протеста в Ереване. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=d0pEGg0-RN8&t=2505s
22 июля 2026, 06:32
Армянские рыбоводы провели акцию протеста в Ереване

Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Показать больше