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21:53, 21 июля 2026

Георгий Чигладзе освобожден под залог после конфликта с туристками в Телави

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Телави освободил под залог Георгия Чигладзе, задержанного после конфликта с русскоязычными туристками во время свадьбы его брата. В суде Чигладзе заявил, что сожалеет о случившемся. 

Как информировал "Кавказский узел", в соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Гиоргием Чигладзе русскоговорящей туристки. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе.

МВД Грузии сообщило со ссылкой на свидетелей, что во время празднования свадьбы в одном из отелей Телави отдыхающие в гостинице туристки с балкона гостиничного номера оскорбили участников торжества и облили водой аппаратуру, из которой звучала музыка. Далее житель Грузии Гиоргий Чигладзе нанес удар одной из туристок. Ее доставили в клинику, а Чигладзе был задержан. В письме из изолятора он выразил сожаление, что поддался эмоциям. "Мне очень жаль, что эта женщина пострадала, но я не хотел этого", - написал, в частности, Чигладзе. 

Судья Телавского районного суда Тамар Капанадзе сегодня освободила Георгия Чигладзе под залог в 5 тысяч лари (1895 долларов США). 

Чигладзе вышел на свободу из зала судебных заседаний: прокуратура просила содержать задержанного под стражей до внесения суммы залога, но судья удовлетворила ходатайство лишь частично. Адвокаты Чигладзе сообщили, что внести за него сумму залога вызвалась администрация гостиницы Agarani Estate, где произошел инцидент, передает Tbilisi_life. 

Прокурор Бека Нателаури заявил на заседании суда, что Чигладзе ударил постоялицу гостиницы сначала в плечо, а затем в лицо, в результате чего та получила перелом носовой кости и сотрясение мозга. Сам Георгий Чигладзе заявил после заседания, что сожалеет о произошедшем. По статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 1 статья 120 УК Грузии) ему грозит до трех лет лишения свободы. 

Защита Чигладзе настаивает, что конфликт произошел не из-за русского языка, как утверждает потерпевшая, а из-за провокационного поведения туристок, которые оскорбляли гостей свадьбы и выливали жидкости на аппаратуру, отмечает TV Pirveli. 

Пострадавшая в результате инцидента - 30-летняя гражданка России и Турции Алена Нестерюк, указывают "Новости Грузия".

"Кавказский узел" также писал, что 11 июля в Тбилиси участники акции памяти бойцов, убитых в боевых действиях на Украине, провели шествие у здания парламента. Между участниками шествия и группой туристов произошел конфликт. Грузинские СМИ заявили, что туристы были из России.

Инцидент вызвал резонанс в соцсетях. Комментаторы поспорили о его причинах. Одни пользователи сочли, что туристки лишь ответили на агрессию демонстрантов, а другие заявили, что именно их поведение стало причиной инцидента.

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