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22:01, 11 июля 2026

Полиция вмешалась в конфликт участников акции в Тбилиси с туристками из России

Конфликт туристок с протестующими. Скриншот фото Mo Se от 11.07.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4367998823514856&set=pcb.4367999256848146

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Туристки из России оскорбительными жестами отреагировали на акцию у парламента Грузии в память об убитых бойцах, воевавших на стороне Украины, которая состоялась в 591-й день ежедневных протестов. Полиции пришлось взять туристок под защиту.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля, в 590-й день непрерывных протестов, демонстранты у парламента Грузии осудили "Грузинскую мечту" за политические аресты и потребовали освободить узников совести. 

Тело грузинского бойца доставлено в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 26.04.26.
21:47 29.04.2026
Участие грузинских бойцов в боях на Украине вызвало вопросы об их мотивации
Грузия не вовлечена в конфликт на Украине, и бойцы, которые отправляются для участия в боевых действиях на стороне Украины, сами сделали этот выбор, согласившись на условия контракта, указал ряд пользователей соцсети. Гибель человека - всегда горе, и власти должны оказать почести, считают другие.

В Тбилиси сегодня прошло шествие от филармонии в сторону парламента в память о погибших на Украине грузинских добровольцах.

На шествии, которое собрало несколько тысяч людей, развернули огромные флаги Украины и Грузии, следует из видео Publika.

Участники марша, в котором участвовали матери погибших, называли имена грузинских бойцов, чтобы почтить их память. Более 120 грузин убиты в боях на стороне Украины, пишет Tbilisi Life.

Снимок одного из убитых бойцов. Скриншот фото Mo Se от 11.07.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4367998823514856&set=pcb.4367999256.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года указала отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Когда участники шествия пришли к парламенту, случился инцидент с  с участием российских туристов, сообщает Tabula.

По данным издания, мимо участников акции на экскурсионном электрокаре проезжали российские туристки. Некоторые из них показывали протестующим оскорбительные жесты, что вызвало возмущение участников акции.

После этого часть протестующих направилась к электрокару, однако его быстро окружили сотрудники полиции, не допустив дальнейшей эскалации. Во время инцидента в адрес туристок звучали оскорбления, в том числе с использованием ненормативной лексики. 

Как следует из видео, которое публикует Tbilisi Life, оказавшись в окружении полиции, туристки стали показывать протестующим сердечки, после чего электрокар уехал с места протеста.

Сегодня 591-й день ежедневных протестов, напоминает фотограф Георгий Мосиашвили (Mo Se).

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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