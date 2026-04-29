21:47, 29 апреля 2026

Участие грузинских бойцов в боях на Украине вызвало вопросы об их мотивации

Тело грузинского бойца доставлено в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 26.04.26.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Грузия не вовлечена в конфликт на Украине, и бойцы, которые отправляются для участия в боевых действиях на стороне Украины, сами сделали этот выбор, согласившись на условия контракта, указал ряд пользователей соцсети. Гибель человека - всегда горе, и власти должны оказать почести, считают другие.

Как писал "Кавказский узел", Бачо Бебиа и Давит Гогадзе, участвовавшие в боях на стороне украинской армии, убиты в боевых действиях. Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала недопустимым отсутствие представителей власти на встрече тел бойцов.

На странице "Кавказского узла" в Facebook* запись о гибели двух грузинских бойцов набрала к 21.47 мск 988 комментариев. Обсуждение в Facebook* оказалось резко поляризованным: часть пользователей называет погибших героями и подчеркивает моральную сторону их участия, другая - ставит под сомнение мотивы и сам факт участия в "чужой войне". Отдельной линией проходит критика властей Грузии за отсутствие официальных почестей, а также взаимные обвинения в пропаганде и "троллинге".

Мотивы участников военных действий на Украине пользователи соцсети поставили под сомнение

Часть комментаторов акцентирует внимание на вопросе мотивации. Обсуждение часто сводится к спору о том, были ли они добровольцами по убеждениям или участниками за вознаграждение.

"Это наемники, и в нормальной практике им не оказывают воинские почести", - считает Амиран Гвимбрадзе. "Люди едут воевать по контракту, и это факт, который не стоит игнорировать", - написал Alex Stdd. "Наемничество по сути своей абсурдно, ведь деньги не стоят жизни", - заявил Павел Павел.

Значительная часть пользователей обсуждает моральную сторону участия грузин в войне за пределами страны. В этих комментариях звучат сомнения и тревога за судьбу молодых людей.

"Жаль парней, могли бы жить и строить семьи, а не погибать вдали от дома", - считает Татьяна Лобзина.
"Любая смерть молодых людей - это трагедия, независимо от обстоятельств", - написала Svetlana Kudrina.
"Не оправдываю гибель в другой стране, но сочувствую родным", - заявила Lali Amanatashvili.

Некоторые участники обсуждения подчеркивают, что участие или не участие в военных действиях для граждан Грузии - личный выбор каждого.

"Каждый сам решает, за что ему воевать и рисковать жизнью", - считает Mila Ludmila.
"Никто не может заставить человека идти на фронт без его воли", - написал Andre Silver.
"Это выбор, который нельзя навязывать или осуждать однозначно", - заявил Ilhom Miskinov.

Часть пользователей задается вопросом о практическом смысле участия в войне за пределами страны. Они ставят под сомнение стратегическую логику таких решений.

"Что они там искали и чего хотели добиться", - считает Viktor Victorovna Vitek.
"Разве это не риск без ясного результата", - написал Rudolph Berg.
"Нужно ли было ехать, если шансы выжить минимальны", - прокомментировал Sergey Roif.

Обсуждение также затрагивает вопрос государственной позиции Грузии и отношения властей к добровольцам. Пользователи по-разному оценивают отсутствие официальных почестей.

"Отсутствие караула выглядит как игнорирование жертвы этих людей", - считает Eteri Glonti.
"Если государство не направляло их, оно и не обязано организовывать церемонии", - написал Ваграм Киракосян.
"Политики должны четко обозначить свою позицию, а не оставлять общество в неопределенности", - заявил Arseni Patsatsia.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года указала отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Отдельная линия обсуждения касается роли пропаганды и информационного влияния. Пользователи обвиняют друг друга в повторении "чужих тезисов".

"Складывается ощущение, что многие комментарии пишутся по шаблону", - считает Davit Baratashvili.
"В дискуссии слишком много повторяющихся формулировок", - написал Vladimir Gazzati.
"Это похоже на организованную информационную кампанию", - заявил Badri Petelava.

В комментариях заметно и эмоциональное осмысление трагедии без политических оценок. Пользователи выражают сочувствие семьям погибших.

"Соболезнования родным, это самое главное в такой ситуации", - прокомментировала Лидия Сюрутва.
"Горе близких не должно становиться предметом споров", - высказала позицию Suzana Redford.
"Нужно помнить о человеческой стороне происходящего", - указал Олег Хунджуа.

В обсуждении также звучит критика общества за резкость и агрессию в комментариях. Пользователи отмечают общий уровень дискуссии.

"Люди позволяют себе слишком многое, даже обсуждая смерть", - считает Viktor Salukvadze.
"Соцсети превращаются в место для эмоциональных выплесков", - написал Nana Khutsishvili.
"Не хватает уважения к теме и к погибшим", - заявил Meyer Lansky.

Некоторые участники дискуссии подчеркивают, что подобные конфликты разделяют общество. Видна явная линия раскола в оценках.

"Общество расколото, и это видно по комментариям", - считает Konstantin Drobitko.
"Одни видят героев, другие - бессмысленную жертву", - указал Karl Kralov.
"Общего понимания нет, и вряд ли оно появится быстро", - высказал мнение Oleg Kuntchulia.

Заметна и усталость части аудитории от подобных новостей и обсуждений. Некоторые пользователи призывают к сдержанности.

"Такие темы только усиливают напряжение в обществе", - указал Roman Roman.
"Лучше меньше провокационных публикаций, чем бесконечные споры", - полагает Gela Nonishvili.
"Люди уже устали от конфликта и агрессии", - прокомментировала Nana Qarelishvili.

Некоторые комментаторы подчеркивают, что независимо от позиции, гибель людей остается трагедией. Это объединяющая мысль в обсуждении.

"Смерть всегда трагедия, независимо от взглядов", - считает Oleg Khundzhua.
"Важно сохранить человечность в таких обсуждениях", - подчеркнул Dmitry McUnin.
"Нужно помнить, что за новостями стоят реальные судьбы", - добавил Sergey Slavyan.

Пользователи поспорили о позиции властей Грузии в отношении участников конфликта на Украине

Обсуждение также затрагивает вопрос государственной позиции Грузии и отношения властей к добровольцам. Пользователи по-разному оценивают отсутствие официальных почестей.

"Отсутствие караула выглядит как игнорирование жертвы этих людей", - считает Eteri Glonti.
"Если государство не направляло их, оно и не обязано организовывать церемонии", - возразил Ваграм Киракосян.
"Политики должны четко обозначить свою позицию, а не оставлять общество в неопределенности", - отметил Arseni Patsatsia.

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в декабре 2022 года указала отправляющимся на Украину добровольцам, что закон Грузии позволяет лишить их гражданства за службу в иностранных войсках. Власти хотят пресечь участие грузин в боях на Украине, видя в добровольцах политическую угрозу, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Некоторые комментарии касаются роли личности Саломе Зурабишвили и её заявлений. Пользователи по-разному оценивают её позицию.

"Она правильно подняла вопрос о почестях", - считает Eteri Glonti.
"Политик не должен делать таких заявлений без учета контекста", - написал Vagram Kirakosyan.
"Это больше политический жест, чем практическое требование", - заявил Alimkhon Valiev.

В целом дискуссия в Facebook* демонстрирует глубокий раскол в оценке событий: от героизации до резкой критики, от сочувствия до политических обвинений. При этом даже среди противоположных позиций периодически звучит общий мотив - признание человеческой трагедии и сложности происходящего.

"Кавказский узел" также писал, что потери среди комбатантов из Южной Осетии, которые участвуют в военной операции на Украине в составе армии России, также вызывали вопросы пользователей соцсети.  Дискуссия пользователей Facebook* о смерти комбатанта растянулась на 1,5 тысячи комментариев, авторы многих из них задались вопросами о мотивах бойцов.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
