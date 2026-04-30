Житель Волгоградской области ранен во время атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Алексеевского района Волгоградской области госпитализирован с осколочным ранением ноги в результате атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в результате атаки беспилотников в Волгоградской области произошел пожар на промышленной площадке в Котельниковском районе.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали практически ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Житель Волгоградской области получил ранение во время атаки беспилотников в Алексеевском районе, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Целью атаки, по его данным, были объекты в Алексеевском и Ольховском районах.

"В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги", - приводит сообщение Бочарова официальный Telegram-канал областной администрации.

Чиновник добавил, что "иных повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано".

Режим беспилотной опасности в Волгоградской области был объявлен около 20.30 мск 29 апреля. Спустя два часа, в 22.46 мск, Росавиация закрыла для самолетов волгоградский аэропорт.

На момент введения ограничений в аэропорту были задержаны рейсы из Калининграда и Москвы, отмечает V1.

По состоянию на 04.15 мск, аэропорт Волгограда все еще не принимает и не отправляет рейсы. Согласно информации на онлайн-табло, задерживаются вылеты утренних рейсов в Москву и Казань, а на прилет задержаны рейсы из Калининграда и Астрахани.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 10 апреля в результате атаки беспилотников в Волгоградской области погиб человек. Были повреждены 13 частных домов в Суровикинском районе, а в Светлоярском районе загорелась цистерна с нефтепродуктами.

13 февраля в Волгограде при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.