×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:20, 30 апреля 2026

Житель Волгоградской области ранен во время атаки БПЛА

Работник скорой помощи бинтует ногу пострадавшего. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Алексеевского района Волгоградской области госпитализирован с осколочным ранением ноги в результате атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля в результате атаки беспилотников в Волгоградской области произошел пожар на промышленной площадке в Котельниковском районе.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали практически ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Житель Волгоградской области получил ранение во время атаки беспилотников в Алексеевском районе, сообщил глава региона Андрей Бочаров. Целью атаки, по его данным, были объекты в Алексеевском и Ольховском районах.  

"В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги", - приводит сообщение Бочарова официальный Telegram-канал областной администрации. 

Чиновник добавил, что "иных повреждений, пострадавших и возгораний не зафиксировано". 

Режим беспилотной опасности в Волгоградской области был объявлен около 20.30 мск 29 апреля. Спустя два часа, в 22.46 мск, Росавиация закрыла для самолетов волгоградский аэропорт. 

На момент введения ограничений в аэропорту были задержаны рейсы из Калининграда и Москвы, отмечает V1. 

По состоянию на 04.15 мск, аэропорт Волгограда все еще не принимает и не отправляет рейсы. Согласно информации на онлайн-табло, задерживаются вылеты утренних рейсов в Москву и Казань, а на прилет задержаны рейсы из Калининграда и Астрахани.

"Кавказский узел" также писал, что в ночь на 10 апреля в результате атаки беспилотников в Волгоградской области погиб человек. Были повреждены 13 частных домов в Суровикинском районе, а в Светлоярском районе загорелась цистерна с нефтепродуктами.

13 февраля в Волгограде при атаке БПЛА пострадали женщина и подросток. По данным властей, было повреждено несколько частных и многоквартирных домов. Окна в поврежденных квартирах не восстановлены даже спустя неделю после атаки, а дозвониться диспетчерам сложно, пожаловались пострадавшие.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
10:52, 30 апреля 2026
Житель Кубани арестован по делу о сборе координат предприятий ТЭК
09:03, 30 апреля 2026
Военный из Ставропольского края убит на Украине
08:08, 30 апреля 2026
В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА
05:19, 30 апреля 2026
Житель Ингушетии обвинен в организации финансирования боевиков
21:01, 29 апреля 2026
Азербайджан и Армения обсудили правила делимитации границы
19:13, 29 апреля 2026
Суд конфисковал имущество бывшего губернатора Ростовской области
Все события дня
Новости
Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте"
02:23, 30 апреля 2026
Кассационный суд отказался изменить приговор волгоградскому активисту Нурушеву
Мужчина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:34, 29 апреля 2026
Суд приговорил к длительному сроку обвиняемого в убийстве судьи в Камышине
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:18, 29 апреля 2026
Боец из Камышина убит в военной операции
Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
14:50, 26 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050
Иван Гель. Фото из его Telegram-канала https://t.me/glava_ilov_admin.
05:58, 26 апреля 2026
Обвинение запросило шесть лет колонии для Ивана Геля
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
14:25, 29 апреля 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Пожар в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Скриншот видео Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15822
30 апреля 2026, 09:58
Кондратьев рапортовал о потушенном пожаре на НПЗ

Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте"
30 апреля 2026, 02:23
Кассационный суд отказался изменить приговор волгоградскому активисту Нурушеву

Камнепад в Дагестане. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Показать больше