23 гражданина Азербайджана возвращены на родину из Сирии

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МИД Азербайджана отчитался о репатриации семи женщин и 16 детей из Сирии.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан периодически организует возвращение своих граждан из лагерей на территории Сирии и Ирака. В июне 2025 года МИД отчитался о репатриации 13 граждан страны, которые были жертвами вооруженного конфликта в Сирии.

23 гражданина Азербайджана были репатриированы из Сирии, это семь женщин и 16 детей, пишет 13 июня Oxu.az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, репатриированные граждане размещены в учреждении социального обслуживания, им оказана первичная медицинская и социально-психологическая помощь. После завершения процесса реабилитации они будут отправлены домой.

Всего, как отмечает ведомство, за последние года было репатриировано в Азербайджан более 600 человек.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2024 года Баку выразил поддержку переходному правительству Сирии, сформированному после того, как боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск, а президент Сирии Башар Асад покинул страну и улетел в Москву. В феврале посольство Азербайджана возобновило работу в Дамаске после 12-летнего перерыва.

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