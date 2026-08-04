Суд в Баку отложил заседание по делу Вугара Мамедова из-за состояния его здоровья

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В Баку отложено судебное заседание по делу главреда газеты Hürriyet Вугара Мамедова из-за ухудшения состояния его здоровья, сообщила адвокат Ровшана Рагимова. Защита заявила о необходимости перевода журналиста в специализированное медучреждение и выразила обеспокоенность отсутствием информации о его диагнозе и лечении.

Как информировал "Кавказский узел", в апреле было завершено предварительное следствие по делу главного редактора газеты Hurriyyet, сайта Hurriyyet.az и проекта Hurriyyet TV Вугара Мамедова. Коллеги журналиста заявили о фальсификации обвинения и призвали генпрокурора взять дело на личный контроль. 4 мая Мамедов пояснил суду в Баку, что обвинен в вымогательстве у компаний, которые несколько лет назад были рекламодателями издания. Юрлица неправомерно признаны потерпевшими, указал адвокат, но суд отказался закрыть уголовное дело.

29 октября 2025 года Служба госбезопасности Азербайджана провела обыски в редакциях газеты Hürriyet, одноименного сайта Hurriyyet.az и Hurriyyet TV. Вугар Мамедов был задержан и заключен под стражу. По итогам следствия он обвинен по статьям 182.2.2 и 182.2.4 Уголовного кодекса (вымогательство, совершенное повторно и с целью завладения имуществом в крупном размере). Потерпевшей стороной признана группа компаний Veysəloğlu, владеющая сетью супермаркетов и кондитерскими предприятиями. По версии следствия, Мамедов угрозами принуждал переводить ежемесячно на счёт газеты 200 манатов (около 120 долларов). Сам Мамедов утверждает, что деньги перечислялись на основе договора о рекламе.

Заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям по уголовному делу главного редактора газеты Hürriyet и сайта сайта Hürriyet.az Вугара Мамедова 3 августа было отложено в связи с ухудшением состояния его здоровья, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат обвиняемого Ровшана Рагимова.

"Несколько дней назад Вугар Мамедов был помещен в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана. Но на наши запросы, направленные в Главное медицинское управление минюста и Лечебное учреждение Пенитенциарной службы относительно его текущего состояния здоровья, диагноза, результатов лечения и других вопросов, ответа не поступило", – отметила она.

"Помимо нашего адвокатского запроса, суд также направлял письма в указанные учреждения. Однако до сих пор у нас нет никакой информации ни от одного из указанных ведомств", – сказала Рагимова.

Родные Мамедова и защита считают, что для оказания эффективной медицинской помощи он должен быть переведен либо в специализированное государственное медучреждение, либо в частную клинику для прохождения стационарного лечения.

Адвокат пояснила, что согласно законодательству допускается вывоз заключенных на лечение в гражданские клиники под конвоем сотрудников Пенитенциарной службы и сопровождение ими арестанта на всем протяжении пребывания в больнице.

Рагимова сообщила, что обратилась к министру юстиции Фариду Ахмедову с просьбой взять под контроль вопрос, связанный с состоянием здоровья Мамедова, и оказать содействие в принятии мер по обеспечению ему эффективной медицинской помощи.

В июле у Вугара Мамедова резко осложнилось сердечное заболевание и возникла угроза возникновения почечной недостаточности, сообщил его брат Джасур Мамедов.

Он отметил, что отсутствие должной медпомощи в течение длительного времени привело к тому, что Вугар Мамедов оказался в критическом состоянии.

Родные виделись с Вугаром Мамедовым в СИЗО 22 июля.

"У Вугара сильно опухли ноги, он с трудом передвигался. Состояние Вугара стремительно ухудшалось, и только после того, как он оказался совсем в критическом состоянии, его перевели в госпиталь Пенитенциарной службы", – отметил Джасур Мамедов.

На его взгляд, для эффективного лечения и выздоровления Вугар Мамедов нуждается в услугах высококвалифицированных специалистов, для чего необходима госпитализация в специализированное государственное или частное медучреждение.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана.