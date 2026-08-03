Еще один тиктокер арестован в Азербайджане за неэтичное поведение

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Аликрам Гейдаров стал как минимум четвертым тиктокером, арестованным в Азербайджане за неэтичное поведение.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля в Баку был арестован на 10 суток тиктокер Магсад Багиров, на него составлен административный протокол за неэтичное поведение в интернете. За аналогичные правонарушения были арестованы тиктокеры Санур Азизов и Мюжгян Мамедзаде.

Еще один тиктокер арестован в Азербайджане за проявление неуважения к обществу, неэтичное поведение и публикацию материалов подобного содержания в соцсетях, пишет 2 августа Oxu.az.

Сотрудники полиции арестовали Аликрама Гейдарова 1991 года рождения, в отношении его составлен протокол по статье 510.1 КоАП Азербайджана 1 . Сабаильский районный суд Баку арестовал Гейдарова на восемь суток.

Напомним, что в начале года в Азербайджане вступили в силу поправки в закон "Об информации, информатизации и охране информации", согласно которым устанавливается ответственность за распространение в Интернете контента, в котором содержится "оскорбление общественной нравственности и явное неуважение к обществу", а также "непристойные выражения, жесты или демонстрация частей тела в неподобающей нравственности и национально-духовным ценностям форме".

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