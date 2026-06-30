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22:38, 30 июня 2026

Рост цен на топливо и очереди на заправках сохраняются на юге России

Объявление об отсутствии бензина на одной из АЗС Туапсе. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" местным жителем.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Краснодарского края сообщают о многочасовых очередях за бензином и конфликтах на автозаправочных станциях, а в Дагестане стоимость бензина выросла до 140 рублей за литр. Единственным регионом на юге России, откуда не поступали сообщения об ограничениях на продажу бензина, стала Калмыкия. 

Как информировал "Кавказский узел", 29 июня власти сообщили, что в Краснодарском крае работает лишь часть заправок, на ряде из них введены ограничения на продажу по решению собственников. Губернатор Вениамин Кондратьев объяснил рост цен на топливо туристическим сезоном и наплывом отдыхающих. Местные жители, комментируя его слова в Telegram, заметили, что скачка цен на горючее не происходило в прошлые турсезоны.

В Краснодарском крае сохраняется дефицит бензина и напряженная обстановка на заправках. На курортном побережье Кубани лимиты различаются у разных сетей: “Роснефть” отпускает до 30 литров бензина и 30 литров дизельного топлива, “Газпром” и “Газпромнефть” - до 30 литров бензина и 60 литров дизельного, “Лукойл” - до 20 литров бензина. Отпуск топлива в тару также ограничен, пишет краснодарский политолог Андрей Гусий в своем Telegram-канале.

Между водителями на АЗС периодически возникают конфликты. Так, в станице Голубицкой одному из водителей порезали колеса за попытку проехать без очереди, после чего на заправке произошла потасовка. Топливо официально отпускают только в баки с ограничением 20–30 литров на автомобиль, хотя части покупателей удается набирать бензин в канистры. В таких покупателях подозревают перекупщиков, перепродающих топливо по завышенной цене, пишет портал 93.ру.

В Анапе, по словам местных жителей, очереди к заправкам растягиваются на километры. В очередях на АЗС стоят как местные жители, так и приезжие из Крыма. “В Анапе беда с бензином, почти весь выкачали”, - рассказали они в видео, опубликованных мониторинговым каналом Exilenova+.

Около 10% таксистов Краснодарского края временно не выходят на линии из-за сложностей с заправкой. “Газ пока ещ есть, у кого стоит ГБО, те заправляются. А вот тем, кто на бензине, приходится терять много времен”», - сообщил председатель “Профессионального союза перевозчиков Краснодарского края” Александр Казначеев, чьи слова приводит РБК. 

В Ростове-на-Дону жители жалуются, что 95-й бензин продает только одна заправка в городе: очередь к ней растягивается на три часа, остальные станции закрыты или не работают, рассказала местная жительница изданию 161.ру. Нехватка бензина сказалась и на расписании автобусов: в ряде регионов, в том числе в Ростовской области, общественный транспорт ходит с увеличенным интервалом, пишет “Агентство”*.

В Волгограде три крупнейшие сети АЗС повысили цены не только на бензин и дизельное топливо, но и на газ, сообщает портал V1.ру. На этом фоне региональный комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса утверждает, что ситуация стабильна и запасы топлива в области достаточны. По данным ведомства, действующие в ряде сетей лимиты на отпуск топлива за одну транзакцию связаны не с дефицитом, а с повышенным спросом.

Цены в Дагестане бьют рекорды

В Дагестане жители также сообщают об очередях и росте цен на бензин - уже до 140 рублей за литр. 

“Понятно, что по России проблема с бензином и очереди. Но цена, как раньше или до 100 рублей. У нас, в Махачкале, на улице Магомедтагирова, бензин - 135-140 рублей”, - говорится в сообщении от читателя, опубликованном в Telegram-канале “Черновика”.

Минэнерго Дагестана 24 июня отчиталось об усилиях по "стабилизации топливного рынка", напомнив жителям, что все топливо закупается за пределами региона. В республике нет ни одного завода, который производил бы бензин марок Аи-92 и Аи-95, также отсутствуют заводы по производству сжиженного углеводородного газа, отметило министерство. 19 июня махачкалинцы рассказали, что цены на бензин постоянно повышаются, а попытки запастись горючим впрок безуспешны, так как сотрудники АЗС заявляют об ограничениях на отпуск.

В Северной Осетии на заправочных станциях установлен неснижаемый запас топлива в размере не менее 30% от емкости хранения, сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики республики Тимур Караев. 

По его словам, в регионе также определен порядок приоритетного обеспечения топливом экстренных служб, медицинских учреждений, коммунальных предприятий, общественного транспорта, аграриев и социальных учреждений. Для независимых АЗС введены единые требования по отпуску топлива и ежедневный мониторинг запасов.

Караев также обратился к руководителям заправочных станций с просьбой не завышать цены, информирует “Сапа 15”. 

Калмыкия - одно из двух исключений в стране

По данным на 30 июня, единственными регионами России, откуда не поступали сообщения об ограничениях на продажу бензина, остаются Калмыкия и Чукотка. При этом жители Калмыкии рассказывают о длинных очередях на заправках, информирует издание “Вот Так”*.

Топливный кризис вынуждает россиян по всей стране менять повседневные привычки, в том числе сокращать поездки на личном транспорте и такси, или искать альтернативу запланированному отдыху в Крыму и Краснодарском крае, отмечает “Агентство”*. Среди дальнейших рисков издание называет возможный рост цен на товары в магазинах, так как бизнес может заложить в стоимость подорожание перевозок.

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Автор: "Кавказский узел"

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