Жители Махачкалы пожаловались на ограничения при покупке бензина

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Рост цен на бензин в Махачкале продолжается, при этом попытки запастись автомобильным топливом впрок безуспешны, так как сотрудники открытых АЗС заявляют об ограничениях на отпуск, рассказали махачкалинские водители.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая жители Махачкалы пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, из-за чего им приходится стоять в очередях. Аналитики связали приостановку работы заправок с продолжением работы по повышению безопасности АЗС. Автомобилисты в Махачкале не ощущают дефицита топлива, но называют заметным его подорожание - в цене вырос как бензин всех марок, так и газ. Дефицита моторного топлива в Дагестане нет, а цены на горючее контролируются, заверило 18 июня Минэнерго Дагестана.

Стоимость основных видов горючего в республике выросла в связи с тем, что владельцы автозаправочных станций в Дагестане столкнулись с трудностями при закупке топлива, указывало 15 июня РИА "Дагестан". Telegram-канал "Спросите у Расула" в тот же день констатировал, что массовое закрытие АЗС из-за нарушений требований безопасности создает в Дагестане дополнительное давление на региональный рынок топлива.

19 июня житель Махачкалы Заур рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что за последние три дня цены на топливо вновь выросли.

«АИ-95 стоит 90 рублей, АИ-92 – 85 рублей, газ – 33 рубля. Цена поднялась за несколько дней на 5 и более рублей за литр. И еще надо найти заправку, где можно купить бензин», - рассказал автовладелец.

17 июня жители Махачкалы рассказали, что 95-й бензин подорожал на 7-8 рублей за литр, и стоит в среднем 85 рублей, И-92 - 75-80 рублей, , цена на газ поднялась с 25 до 30 рублей.

«Сегодня еле нашел АЗС с бензином. Но там висело объявление, что с 19 июня введены ограничения на отпуск топлива в одни руки - не более 50 литров бензина». И это с учетом подорожания», - рассказал корреспонденту

«Кавказского узла» предприниматель Арслан.

«На заправке не было бензина. У меня на машине еще стоит газовое оборудование, на всякий случай заправил полный бак. Многие АЗС закрыты, в городе дефицит топлива. Хотел на одной АЗС, кроме заправки бака,

набрать канистры, мне отказали, сказав, что вводятся ограничения на отпуск топлива», - говорит мужчина.

«Искал, где заправиться, около половины заправок закрыты. На остальных АЗС цены взлетели. Та сумма, которая у меня уходила на полный бак, сейчас можно заправить только полбака. Как дальше быть, не знаю», - рассказал

корреспонденту «Кавказского узла» Насыр.

Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения опрошенных.

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