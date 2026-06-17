Проблемы с доступностью топлива зафиксированы в ряде регионов юга России

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В Краснодарском крае и Ростовской области на некоторых заправках с начала месяца фиксируется дефицит топлива, цены на него выросли. В Дагестане владельцы АЗС столкнулись с трудностями с закупкой топлива, из-за чего оно подорожало.

В ряде регионов России с начала июня были введены ограничения на продажу топлива. Первым регионом стал Крым, где введение ограничений связано с атаками на дороги и мосты, ведущие на полуостров. Из-за дефицита крымчане поехали в Краснодарский край, где на заправках стали фиксироваться очереди, а некоторые АЗС также ввели лимиты на продажу. На этом фоне ограничения были введены небольшими сетевыми компаниями и в других регионах, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, пишет 16 июня "Подъем".

16 июня о введении временных лимитов на продажу бензина и дизельного топлива на отдельных АЗС в Татарстане заявила нефтяная компания "Татнефть". Связывают эти ограничения с техническими работами на заправках "во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации", информирует "Интерфакс".

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, главными причинами введения лимитов на отпуск топлива являются плановые и внеплановые ремонта на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе из-за ударов БПЛА, а также некоторые сложности с логистикой, сообщает "Лента.ру".

Нефтеперерабатывающие заводы юга России регулярно подвергаются воздушным атакам. 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.

Ананских подчеркнул, что возникшая ситуация временная, например, в Крыму, по его словам, "ситуация уже стабилизировалась, некоторые АЗС без лимита продают топливо", тогда как "в каких-то регионах" случилось наложение обстоятельств.

В Краснодарском крае проблемы с бензином начались в начале июня. При этом региональный оперативный штаб заявил, что топлива достаточно, оно отсутствует лишь на некоторых небольших заправках, пишет 93.ru.

Издание собрало комментарии местных жителей, часть которых утверждает, что ограничения есть, например, в Динском районе, Армавире, Краснодаре, Новороссийске. Кроме того, по их словам, запрещена продажа бензина в канистры. Другие комментаторы пишут, что ограничений нет, например, в Геленджике или станице Голубицкой.

Некоторые местные жители придерживаются мнения, что отсутствие бензина - повод поднять цену. Она действительно выросла, согласно официальным данным, но незначительно. Также жители Кубани отмечают, что пик дефицита топлива прошел, ситуация во многих регионах улучшилась.

При этом в регионе выросла цена на топливо. Так, по данным на 15 июня, бензин АИ-92 подорожал с 64,79 рублей до 67,27 рублей, АИ-95 - с 70,55 рублей до 73,77 рублей, а дизель - с 74,09 до 77,95 рублей, информирует "Медиа Т-Банка".

Ограничения в поставках топлива и рост его стоимости отмечается и в Ростовской области. Первый заместитель губернатора региона Игорь Сорокин заявил еще 8 июня, что дефицит топлива фиксировался на небольших заправках и связан он, возможно, с высокой загруженностью транспортной сети РЖД. Кроме того, увеличился туристической поток на Черноморской побережье, людям нужно заправляться по дороге, пишет 161.ru.

16 июня ситуацию прокомментировал глава региона Юрий Слюсарь. Отвечая на вопросы фермеров из Пролетарского и Сальского районов о нехватке горюче-смазочных материалов, он заявил, что и федеральное правительство, и областные власти контролируют ситуацию с топливом, но "риски есть". "Тот уровень обеспеченности ГСМ, который мы уже наблюдаем, и те балансы, которые нам дают вертикально интегрированные компании под руководством Минэнерго и Минсельхоза, позволяют надеяться, что дефицита колоссального у нас не будет", - заявил Слюсарь.

Также глава региона заявил, что крупные автозаправочные станции нефтяных компаний работают в штатном режиме, но на мелких возможны временные перебои "в связи с организацией закупочных процедур".

Комментируя ситуация на заправках, местные жители сообщили изданию, что колоссального дефицита топлива нет, но с определенными трудностями они столкнулись. В частности, в районах в начале июня трудности были, в самом Ростове-на-Дону заправиться удалось. Причем наблюдается дефицит именно бензина марок АИ-95 и АИ-92.

В Волгоградской области на некоторых заправках крупных компаний водители столкнулись с неработающими колонками и запретом отпуска топлива в канистры еще неделю назад. Кассиры утверждают, что колонки закрыты на ремонт, и отрицают наличие каких-либо проблем с топливом. Правда, ограничения с продажей топлива в канистры действительно были, сообщает v1.ru.

На небольших заправках же помельче действительно действовали ограничения, в частности, отпускалось не более 100 литров горючего на чек.

Уже 16 июня местные власти заявили, что дефицита топлива в регионе нет. Это было сделано на фоне введенных лимитов на заправках "Татнефти". По словам заместителя председателя облкомторга Виолетты Калмыковой, ситуация с обеспечением топливом в регионе стабильная.

С трудностями с закупкой топлива столкнулись владельцы автозаправочных станций в Дагестане. Кроме того, они заявляют, что предлагаемое на оптовом рынке топливо сильно потеряло в качестве. На этом фоне существенно выросла стоимость основных видов горючего, пишет 15 июня РИА "Дагестан".

В конце мая жители Махачкалы пожаловались, что значительная часть АЗС в городе закрыта, приходится стоять в очередях. Аналитики считают, что приостановка работы заправок является продолжением работы по повышению безопасности АЗС.

В частности, по данным ассоциации АЗС "Дагтопливо", цена бензина марки АИ-95 выросла с 70 до 80 рублей за литр, АИ-92 - с 65 до 76 рублей за литр, автогаз подорожал с 26,9 до 30,5 рублей за литр.

В среднем бензин на заправках в России за первую неделю июня подорожал на один процент, а с начала года рост его стоимости составил 5,6%, сообщают "Юга.ру".

По данным издания, подорожание связано с внеплановыми ремонтами НПЗ после атак беспилотников, из-за чего сократилось производство бензина и дизельного топлива, рекордным экспортом сырой нефти при снижении добычи, а также сезонным спросом.

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