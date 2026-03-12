Правозащитники призывают освободить матерей-политзаключенных

Махачкалинка Ольга Петрова и еще 19 женщин-политзаключенных, разлученные со своими несовершеннолетними детьми, должны быть освобождены путем помилования или амнистии, говорится в петиции правозащитников.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года суд приговорил к семи годам колонии 36-летнюю жительницу Махачкалы Ольгу Петрову, признав ее виновной в финансировании терроризма. Петрова указала в суде, что основные свидетели обвинения - осужденный за причастность к содействию террористической деятельности Сагид Казимагомедов и Анна Папушина в суде от своих первоначальных показаний отказались. По словам родных, силовики начали преследование Петровой и ее сестры Ирины Дудки после того, как женщины приняли ислам. В апреле 2025 года правозащитники признали Петрову политзаключенной, в августе Петрова родила в заключении мальчика. Она получила посылку с детскими принадлежностями, сбор средств на которые организовали правозащитники.

Ольга Петрова - уроженка Кубани, которая приняла ислам в 18 лет, в 2010-2011 годах переехала в Махачкалу и там торговала товарами народной медицины. Ей инкриминировались девять денежных переводов жителю Дагестана Сагиду Казимагомедову, который, по версии следствия, собирал деньги для боевиков и в дальнейшем покупал на них авиабилеты для желающих примкнуть в Сирии к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Сама Петрова утверждала, что фигурирующие в деле переводы совершала поставщику товаров народной медицины.

Петицию с призывом освободить 20 женщин-политзаключенных, которые являются матерями несовершеннолетних детей, инициировал правозащитный проект “Поддержка политзаключенных. Мемориал”*.

Авторы петиции напомнили, что “материнство и детство находятся под защитой государства” согласно 38-й статье Конституции РФ. Хотя уголовный кодекс предусматривает возможность отсрочки наказания матерям детей младше 14 лет, к женщинам-политзаключенным она не была применена.

“Разлука с матерями – источник страдания детей, которые, ни с какой точки зрения, ни в чем не виноваты и не должны подвергаться наказанию (...) Мы уверены, что возвращение 20 матерей детям не представляет угрозы для власти и, тем более, не имеет общественной опасности”, - отмечается в тексте, опубликованном 11 марта на платформе независимого общественного медиапроекта ОВД-Инфо*.

Освобождение матерей-политзаключенных в знак милосердия может быть реализовано посредством акта амнистии или помилования, отметили правозащитники. По состоянию на 4.35 мск сегодня петицию поддержали 658 человек.

В список из 20 женщин политзаключенных, помимо махачкалинки Ольги Петровой, вошли 15 жительниц других российских регионов и четыре украинки, оказавшиеся в заключении в РФ. В нем, в частности, есть театральный режиссер из Москвы Анастасия Бережинская, осужденная на восемь лет по делу о военных "фейках", которая летом 2025 года заявила о неприемлемом состоянии помещений в волгоградском СИЗО.

