Политзаключенная Ольга Петрова родила сына

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Жительница Махачкалы Ольга Петрова, осужденная по делу о финансировании терроризма, родила в заключении мальчика. Она получила посылку с детскими принадлежностями, сбор средств на которые организовали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года суд приговорил к семи годам колонии 36-летнюю жительницу Махачкалы Ольгу Петрову, признав ее виновной в финансировании терроризма. Петрова указала в суде, что основные свидетели обвинения - осужденный за причастность к содействию террористической деятельности Сагид Казимагомедов и Анна Папушина в суде от своих первоначальных показаний отказались. По словам родных, силовики начали преследование Петровой и ее сестры Ирины Дудки после того, как женщины приняли ислам. В апреле 2025 года правозащитники признали Петрову политзаключенной. Правозащитники объявили сбор средств для Петровой, которая находится на восьмом месяце беременности. Было собрано 30 тысяч рублей.

Ольга Петрова - уроженка Кубани, которая приняла ислам в 18 лет, в 2010-2011 годах переехала в Махачкалу и там торговала товарами народной медицины. Ей инкриминировались девять денежных переводов жителю Дагестана Сагиду Казимагомедову, который, по версии следствия, собирал деньги для боевиков и в дальнейшем покупал на них авиабилеты для желающих примкнуть в Сирии к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Сама Петрова утверждала, что фигурирующие в деле переводы совершала поставщику товаров народной медицины.

19 июля Ольга Петрова родила в заключении ребенка. "Мать родила 19 июля мальчика. Я ей отправила посылку с тем, что купила для нее, для ребенка. Посылка благополучно дошла, она ее уже забрала", — привел правозащитный проект "ОВД-Инфо"* слова старшей дочери Ольги.

По ее словам, вскоре мальчику понадобится новая одежда, так как ребенок быстро растет. "Но деньги у меня из тех, что мне направляли, еще остались, так что одежды я еще накуплю", - рассказала девушка.

Напомним, сестра Ольги Петровой Ирина Дудка рассказала, что Казимагомедов изначально дал показания против сестры, но в суде отказался от них: "На судах, проходивших осенью 2021 года, Казимагомедов отказался от своих показаний и подтвердил факт торговли с моей сестрой. Также были допрошены другие свидетели обвинения, заявившие в суде, что к ним были применены методы давления и что они подписали показания под психологическим принуждением, опасаясь за свою жизнь. Свидетели защиты, соседи и знакомые сестры из Махачкалы дали показания о порядочном образе жизни моей сестры, об этом же заявили и соседи матери", - сказала она "Кавказскому узлу". Сама Ирина Дудка вместе с семьей была вынуждена покинуть Россию.

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