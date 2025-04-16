Махачкалинка Ольга Петрова признана политзаключенной

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Правозащитники признали политзаключенной жительницу Махачкалы Ольгу Петрову, осужденную по делу о финансировании терроризма вопреки доводам о ее невиновности.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года суд приговорил к семи годам колонии 36-летнюю жительницу Махачкалы Ольгу Петрову, признав ее виновной в финансировании терроризма. Петрова указала в суде, что основные свидетели обвинения - осужденный за причастность к содействию террористической деятельности Сагид Казимагомедов и Анна Папушина в суде от своих первоначальных показаний отказались. По словам родных, силовики начали преследование Петровой и ее сестры Ирины Дудки после того, как женщины приняли ислам.

Ольга Петрова - уроженка Кубани, которая приняла ислам в 18 лет, в 2010-2011 годах переехала в Махачкалу и там торговала товарами народной медицины. Ей инкриминировались девять денежных переводов жителю Дагестана Сагиду Казимагомедову, который, по версии следствия, собирал деньги для боевиков и в дальнейшем покупал на них авиабилеты для желающих примкнуть в Сирии к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Сама Петрова утверждала, что фигурирующие в деле переводы совершала поставщику товаров народной медицины.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Ольгу Петрову политзаключенной, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале проекта.

"Мы считаем, что обвинение не смогло доказать, что переводы Петровой предназначались для финансирования терроризма. Показания против неё дали свидетели, которые уже были в заключении, а значит зависели от силовиков. Более того, на суде они отказались от своих показаний и заявили, что на самом деле не были знакомы с Петровой, но их заставили её оговорить. Приговор, вынесенный на основании показаний, которые получены под давлением и опровергнуты в суде, является незаконным", - говорится в публикации.

Кроме того, в суде человек, на чей счёт Петрова переводила деньги, и его жена подтвердили, что переводы были платой за товары, которые Петрова покупала как предпринимательница, указали правозащитники, отметив, что апелляционный суд оставил приговор Петровой без изменения.

"Мы уже много лет собираем информацию о преследованиях мусульман в России, в том числе о фабрикации дел по экстремистским и террористическим статьям. Государственная пропаганда опирается на исламофобию в российском обществе, где ислам увязывается с терроризмом. Гражданского контроля за преследованиями мусульман практически нет, а спецслужбы манипулируют страхом и подменяют реальную борьбу с исламским терроризмом её имитацией", - говорится в сообщении.

Напомним, сестра Петровой Ирина Дудка рассказала "Кавказскому узлу", что из-за угроз ее жизни и свободе со стороны силовиков покинула Россию в 2021 году.

В августе 2022 года Ирина Дудка также стала подозреваемой в финансировании терроризма. Женщина назвала безосновательной версию следствия.

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