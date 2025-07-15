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19:57, 15 июля 2025

Правозащитники собрали помощь для беременной политзаключенной из Махачкалы

Ольга Петрова. Скриншот публикации в Telegram-канале "ОВД-Инфо"*.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Махачкалы Ольга Петрова, осужденная по делу о финансировании терроризма, находится на восьмом месяце беременности, в августе она ожидает рождения ребенка. 

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года суд приговорил к семи годам колонии 36-летнюю жительницу Махачкалы Ольгу Петрову, признав ее виновной в финансировании терроризма. Петрова указала в суде, что основные свидетели обвинения - осужденный за причастность к содействию террористической деятельности Сагид Казимагомедов и Анна Папушина в суде от своих первоначальных показаний отказались. По словам родных, силовики начали преследование Петровой и ее сестры Ирины Дудки после того, как женщины приняли ислам. В апреле 2025 года правозащитники признали Петрову политзаключенной. 

Ольга Петрова - уроженка Кубани, которая приняла ислам в 18 лет, в 2010-2011 годах переехала в Махачкалу и там торговала товарами народной медицины. Ей инкриминировались девять денежных переводов жителю Дагестана Сагиду Казимагомедову, который, по версии следствия, собирал деньги для боевиков и в дальнейшем покупал на них авиабилеты для желающих примкнуть в Сирии к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Сама Петрова утверждала, что фигурирующие в деле переводы совершала поставщику товаров народной медицины.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"”* собрал 30 тысяч рублей для помощи политзаключенной жительнице Махачкалы Ольге Петровой и ее ребенку, который должен родиться в августе. Сбор на сумму 30 тысяч рублей проводился на платформе взаимопомощи "Заодно". 

Ольга Петрова находится на восьмом месяце беременности, ей предстоит родить ребенка в августе. На свободе у Петровой остались еще двое детей. Как пояснили правозащитники, на собранные деньги политзаключенной приобретут товары, необходимые для родов и новорожденного, в том числе пеленки, одежду для младенца и подгузгники. Также на собранные средства Ольга сможет оплатить звонки близким. 

"Беременность в местах заключения - тяжелое испытание. Обычно все необходимые товары для новорожденного покупают родные, но не у всех есть такая возможность", - отмечается в сегодняшней публикации Telegram-канала проекта. 

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Автор: "Кавказский узел"

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