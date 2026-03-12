Боец из Дагестана убит на Украине

Геннадий Мысин из Магарамкентского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 1856 военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 11 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1855 бойцов из Дагестана.

11 марта в администрации Магарамкентского района состоялась церемония передачи посмертной награды. Глава района Нариман Эфендиев вручил орден Мужества родным участника специальной военной операции Геннадия Мысина, сообщила администрация района в Telegram-канале.

Подробности биографии и гибели военного в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1856 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти бойца из Магарамкентского района стало известно в начале марта. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убит Шахмирза Тагиров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Многие годы участвовал в боевых операциях, имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.