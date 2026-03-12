×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
01:49, 12 марта 2026

Житель Буйнакска получил условный срок за демонстрацию экстремистской символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Буйнакске приговорил местного жителя к условному сроку за демонстрацию в соцсетях символики запрещенного экстремистского движения АУЕ*. 

Мужчине вменялась уголовная статья о публичном демонстрировании символики экстремистской организации (часть 1 статьи 282.4 УК России предусматривает до четырех лет лишения свободы или принудительных работ). В сентябре 2025 года его привлекали за это же правонарушение к административной ответственности (статья 20.3 КоАП РФ). 

Согласно версии обвинения, с 2013 по 2017 год мужчина публиковал на своих страницах в социальных сетях “Одноклассники” и “ВКонтакте” посты с изображением и “текстовой символикой” движения “Арестантское уголовное единство” (АУЕ*), которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ Верховным судом. 

“С октября по ноябрь 2025 года, будучи подвергнутым административному наказанию, мужчина вновь публично демонстрировал символику АУЕ* на своей странице в иной социальной сети, осознавая, что доступ к размещенной информации не ограничен”, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Дагестана. 

В суде обвиняемый признал свою вину. Он также сообщил, что родился в Буйнакске, имеет общее среднее образование, следует из опубликованной пресс-службой записи. С учетом частичного признания вины и раскаяния суд назначил мужчине один год и девять месяцев условно с испытательным сроком в два года.

В публичной картотеке уголовных дел Буйнакского горсуда по состоянию на 1.16 мск 12 марта нет доступной карточки подходящего уголовного дела, по которому в 2026 году был вынесен приговор. Тем не менее, в картотеке административных дел есть единственное постановление по соответствующей статье, вынесенное в сентябре. 

Согласно этому документу, Магомедтагир Камбулатов тогда был оштрафован на одну тысячу рублей за публикацию символики АУЕ* в “Одноклассниках”, где он использовал никнейм “*v drebezgi”. При рассмотрении административного дела Камбулатов также признавал вину и высказывал сожаление и раскаяние, обещая, что “больше такого не повторится”, следует из постановления на сайте суда. 

Магомедтагир Камбулатов родился в 1992 году в Буйнакске, его данные были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 11 февраля. По состоянию на 12 февраля карточка уголовного дела Камбулатова на сайте суда была доступна, - в ней значилось, что материалы поступили в суд 5 февраля.

"Кавказский узел" также писал, что Абинский районный суд Краснодарского края назначил штраф в тысячу рублей местному жителю Ивану Кажану за демонстрацию экстремистской символики. Это дело стало первым известным в России наказание за контент в государственном мессенджере Max. По версии суда, Кажан разместил там символику АУЕ* (в постановлении суда использована расшифровка "Арестантское Уркаганское Единство"*). 

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

