Два жителя Буйнакска обвинены в пропаганде экстремистской символики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Буйнакский городской суд рассмотрит дела Магомедтагира Камбулатова и Курбана Арабханова, обвиненных по статье о многократной публичной демонстрации нацистской символики.

Неоднократная публичная демонстрация либо пропаганда запрещенной символики, в том числе символов экстремистских организаций и нацистской атрибутики преследуется по статье 282.4 УК России, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы или принудительных работ. Уголовное дело по этой статье возбуждается в случаях, когда человек уже привлекался за такое же правонарушение к административной ответственности по статье 20.3 КоАП.

Об уголовном преследовании жителя Буйнакска за повторное размещение в открытом доступе запрещенной символики сообщил 11 февраля Telegram-канал Дагестан 24. “Дело направлено в Буйнакский горсуд”, - говорится в сообщении.

В картотеке Буйнакского городского суда есть два дела по статье 282.4 УК, оба поступили на рассмотрение в начале февраля. Дело Курбана Арабханова было принято судом 3 февраля, дело Магомедтагира Камбулатова - 5 февраля.

Имена обоих обвиняемых 11 февраля были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления в реестре. Согласно записям в перечне, Магомедтагир Камбулатов - 33-летний уроженец Буйнакска, а 29-летний Курбан Арабханов родился в селе Могох Гергебильского района Дагестана.

Подробности обоих дел, в частности характер демонстрировавшейся обвиняемыми символики, неизвестны. Комментариями подсудимых или их адвокатов относительно обвинения “Кавказский узел” пока не располагает.

