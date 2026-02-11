Правозащитники оценили перспективы расследования дела адвоката Кайтуева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наказание силовиков, виновных в избиении махачкалинского адвоката Заура Кайтуева возможно, однако на практике публичные дела о давлении на адвокатов в Дагестане не доходили до суда, а правоохранительные и надзорные органы активно покрывают преступления сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня 2025 года махачкалинский адвокат Заур Кайтуев сообщил, что его избили у здания одной из дагестанских силовых структур, куда он прибыл, чтобы представлять интересы своих доверителей. Затем его удерживали и избивали в здании другой силовой структуры. После избиения состояние Кайтуева ухудшилось, ему потребовалась госпитализация. Силовики угрозами заставили адвоката разблокировать телефон и получили доступ к конфиденциальной информации по его делам, заявила Адвокатская палата Дагестана. Следствие возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" силовых структур об избиении, а коллеги Кайтуева выразили надежду, что его дело будет расследовано эффективнее, чем нападение на Александра Немова в Чечне. Однако 4 февраля Кайтуев заявил, что силовики оказывают серьезное давление на него и на его близких, а по уголовному делу не проводится опознание сотрудников правоохранительных органов, причастных к насилию.

"Мне скотчем обмотали руки сзади, надели на голову пакет и его также обмотали скотчем, после чего я получил удар по голове и потерял сознание. Когда я пришел в себя, я в очередной раз сказал, что я адвокат… После этого меня подняли то ли на второй, то ли на третий этаж, где я еще в течение часа находился с пакетом на голове и связанными руками", - говорится в заявлении адвоката Кайтуева. Спустя какое-то время с его головы сняли пакет, извинились и вывели из здания через задний вход. Около 20 адвокатов вызвались представлять интересы Заура Кайтуева, некоторые из них пытались пройти к нему в здание силовой структуры, но не были пропущены.

Адвокат Махачкалинской коллегии адвокатов Заур Кайтуев до сих пор не получил ответа на свою жалобу на затягивание следствия и давление, хотя обращение было направлено главе Следкома РФ Александру Бастрыкину еще 17 января. “Сначала мне сказали, что жалоба принята. Потом в другом ответе от СК мне сказали, что ответ готовится 30 суток. В соответствии с законодательством такой срок на ответ, ждем”, - сообщил он “Кавказскому узлу”.

По словам Кайтуева, расследование уголовного дела застопорилось на стадии опознания. “Дальше не продвинулись до сих пор. Дело возбуждено на неустановленных сотрудников, опознание не проводят”, - пояснил он.

Адвокат отметил, что давлению со стороны силовиков подверглись не только он сам и его семья, но также его клиенты. Некоторых близких Кайтуева от давления даже непосредственная принадлежность к силовому блоку.

“Моего двоюродного брата, работника МВД, вынудили написать рапорт на увольнение. Он подполковник МВД, был сотрудником управления угрозыска МВД. На моего младшего брата, действующего сотрудника МВД, также оказывается давление, но он справляется с прессингом и со служебными обязанностями. При этом, к нашему счастью, он служит в другом регионе страны. На моих клиентов оказывают давление, чтобы они взяли на себя вину по надуманным статьям: одному из них сотрудники подкинули оружие, а его брату вменяют 318 статью, покушение на действующего сотрудника, хотя это не доказано. Идет давление для их самооговора. На меня идет давление, чтобы я отказался от своих законных требований по расследованию уголовного дела”, - рассказал Кайтуев.

Адвокат Патимат Абдулаева не помнит случаев, когда силовиков преследовали или наказывали за вмешательство в адвокатскую деятельность. “Подробности дела (Кайтуева) я не знаю, но в любом случае нельзя вмешиваться в деятельность адвокатов. При этом адвокатам, в свою очередь, необходимо вести себя спокойно, не скандалить, чтобы понравиться людям. Мы должны уметь сохранять достоинство, спокойствие и не идти у них на поводу”, - сказала она "Кавказскому узлу".

Сотрудники правоохранительных и правоприменительных органов, в отличие от обычных граждан, чаще всего остаются безнаказанными, констатировал полковник МВД, кандидат юридических наук Амир Колов.

“Эта ситуация наиболее наглядно усматривается в системе МВД и других силовых структур Дагестана, где силовики, зачастую одержимые наживой или выполняя политические заказы чиновников, открыто совершают преступления в отношении простых граждан и тех, кто защищает их права. Имеется множество случаев преступных провокаций, психологических воздействий, угроз и шантажа, применения физического насилия и впоследствии укрывательства этих преступлений непосредственным начальством и прямым руководством. После чего, также загораживая этих оборотней в погонах, заведомо незаконные решения принимают должностные лица органов надзора, следствия и судебной системы”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Колов подчеркнул, что обозначенная тенденция сильна на протяжении многих лет, и адвокаты уже становились жертвами неправомерных действий дагестанских силовиков.

“Уже несколько лет органы власти Дагестана укрывают факты нанесения тяжких телесных повреждений адвокату Самоеву Загалаву, которому переломали ноги и нанесли другие увечья. Постоянному шантажу и угрозам уголовным преследованием подвергаются и представители организации “Консенсус” Шамилов, Магомедов, другие активисты. Даже мне, полковнику МВД, в присутствии Шамилова и Магомедова, сотрудники центра “Э” угрожали, намекая на фабрикацию уголовного дела - спрашивали меня: “У тебя нет детей, семьи и близких что ли?”, пытаясь шантажировать, чтобы я отказался от обжалования действий должностных лиц органов власти Дагестана, которые нарушают права общественных деятелей. Что касается раскрытия преступления в отношении адвоката Заура Кайтуева: полагаю, что должностные лица силовых структур и надзорных органов республики будут укрывать преступников далее, пока не снесут головы этой коррупционной, клановой с круговой порукой гидре”, - подчеркнул он.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев не исключает возможность наказания силовиков в деле Кайтуева. “В принципе это возможно, тем более, что после поднятого скандала наверняка внутреннее разбирательство уже было произведено. Что касается прецедентов вмешательства в адвокатскую деятельность со стороны силовиков, они наверняка были, но не были вынесены в публичное поле”, - сказал он “Кавказскому узлу”.