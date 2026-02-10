Житель Дербента отпущен из центра "Э" после огласки в медиа

Житель Дербента, которого силовики вывезли в Махачкалу и некоторое время удерживали, вернулся домой, но его родственникам настоятельно рекомендовали не общаться с журналистами.

Родственники 30-летнего жителя Дербента Зухрабова разыскивали его с конца января: по словам близких, силовики забрали его из дома рано утром 28 января и вывезли в Махачкалу. По состоянию на 9 февраля мужчину освободили и он смог вернуться домой, сообщили близкие корреспонденту “Кавказского узла”.

Сообщение о розыске Зухрабова было опубликовано днем 29 января в Telegram-канале издания “Черновик”. В публикации не приводилось имя Зухрабова, только инициалы Э.М. “Его мать по Махачкале всех прошла и везде говорят, что не знают. Затем узнали, что, возможно, его держат в Центре Э. Его матери передали, что его заставляют подписать там что-то. Помогите дать огласку этой ситуации!" - написал автор сообщения.

«Мы его нашли, с ним все в порядке», - сказала мать Зухрабова «Кавказскому узлу».

Женщина отметила, что, больше нет необходимости в распространении информации о ее сыне. «Всем спасибо, но нам больше ничего не надо», - отметила она.

Источник, знакомый с семьей Зухрабова, рассказал, что его после допроса его отпустили домой. «Он дома, с семьей. Его отпустили. Не знаю, он что-то подписал или нет, но факт в том, что он дома. Почему и за что его задержали, не знаем», - сказал источник «Кавказскому узлу».

Магомед Магомедов, заместитель главного редактора газеты «Черновик», к которой семья обратилась за помощью, подтвердил, что родные Зухрабова отказались от дальнейшего общения с медиа. «История закончилась тем, что ни мать, ни супруга не хотели разговаривать на эту тему, закрылись и ничего не сообщили», - отметил он.

Человек с фамилией Зухрабов не упоминался в ведомостях об официально задержанных или арестованных гражданах, указал глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. «В ИВС Махачкалы нет и не было такого человека. Если он был задержан, то его бы было в списках», - сказал он «Кавказскому узлу».

Огласка в СМИ может помочь остановить беззаконие в отношении задержанных, обратила внимание адвокат Патимат Абдулаева. «В таких ситуациях необходимо звонить в горячие линии всех правоохранительных органов, поднимать шум, подключать адвоката, который знает, как быстро найти задержанного и оказать ему правовую помощь, а также обращаться в СМИ для огласки. Возможно, в этом случае это и помогло», - сказала она «Кавказскому узлу».

По ее словам, силовики часто не дают задержанным сделать звонок, который им полагается по закону. «Если у задержанного статус подозреваемого, то закон дает ему право на один звонок родным или адвокату. Но силовики часто идут на разные хитрости, чтобы задержанные не могли звонить и сообщать свое местонахождение или другую информацию. Они пишут в протоколе, что задержанный вел себя неадекватно в общественном месте, оказал сопротивление полицейским, допустил административное правонарушение, а суд выносит решение об аресте на несколько суток. За это время они успевают подготовить все показания, бумаги и документы, а потом уже выносится решение об избрании меры пресечения в рамках того уголовного дела, из-за которого его изначально задержали», - объяснила она.

Чтобы избежать этого, важно требовать исполнения права на звонок. «Любой гражданин имеет право на один звонок в случае задержания. Это всем надо знать и требовать, даже если вам говорят, что у вас такого права нет. Их задача – исключить появление адвоката, которые сможет грамотно защитить вас», - отметила она.