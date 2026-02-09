Правозащитники признали политзаключенным калмыцкого активиста Балтыкова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное преследование Эдуарда Балтыкова из Калмыкии стало звеном кампании силовиков против активистов из числа представителей коренных народов, указал правозащитный проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*.

Как писал "Кавказский узел", в декабре суд в Москве арестовал по обвинению в причастности к участие в деятельности террористической организации 58-летнего бизнесмена из Калмыкии Эдуарда Балтыкова, ранее участвовавшего в акциях протеста в Элисте.

Эдуард Балтыков в октябре 2019 года провел у администрации президента в Москве одиночный пикет с требованием "убрать Хасикова и Трапезникова". Летом того же года он участвовал в акции в поддержку кандидата в главы Калмыкии от КПРФ Намсыра Манджиева. Акции протеста против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, проходили в Калмыкии в 2019 и 2020 годах, им посвящена хроника "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".

Правозащитники, изучившие доступные материалы о деле против исследователя калмыцкой истории и культуры Эдуарда Балтыкова, признали активиста политическим заключенным. Преследование Балтыкова связано с его общественной деятельностью и началось параллельно с преследованием других представителей коренных народов из разных российских регионов, указали они.

По предположению правозащитников, Балтыкова и некоторых других активистов, в частности защитницу прав селькупов (один из коренных народов севера Западной Сибири) Дарью Егереву, обвиняют в причастности к “Форуму свободных государств постРоссии”, признанному в РФ террористической организацией. Правозащитники не располагают объективными подтверждениями, что Балтыков или Егерева действительно имеют отношение к этому объединению. В связи с предъявленным обвинением активистам грозит до 20 лет лишения свободы.

Преследование Эдуарда Балтыкова неправомерно, поскольку “уравнивать защиту прав и интересов коренных народов с терроризмом абсурдно”, подчеркивают правозащитники. “Атаки на активистов из числа представителей коренных народов в связи с их общественной деятельностью - очередной виток репрессий и борьбы с инакомыслием в России”, - констатировали они.

Также неправомерным они считают признание упомянутого “Форума” террористической организацией. “Это в принципе не единая организация, а мирная платформа для проведения конференций с участием представителей различных инициатив и парламентариев из разных государств. Он создан как площадка для дискуссий и сотрудничества, а не террористической деятельности”, - указывает в сегодняшней публикации проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.