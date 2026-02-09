×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:57, 9 февраля 2026

Правозащитники признали политзаключенным калмыцкого активиста Балтыкова

Эдуард Балтыков. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=10233943954434919&set=pcb.10233944038837029 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное преследование Эдуарда Балтыкова из Калмыкии стало звеном кампании силовиков против активистов из числа представителей коренных народов, указал правозащитный проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*.

Как писал "Кавказский узел", в декабре суд в Москве арестовал по обвинению в причастности к участие в деятельности террористической организации 58-летнего бизнесмена из Калмыкии Эдуарда Балтыкова, ранее участвовавшего в акциях протеста в Элисте.

Эдуард Балтыков в октябре 2019 года провел у администрации президента в Москве одиночный пикет с требованием "убрать Хасикова и Трапезникова". Летом того же года он участвовал в акции в поддержку кандидата в главы Калмыкии от КПРФ Намсыра Манджиева. Акции протеста против назначения врио мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, проходили в Калмыкии в 2019 и 2020 годах, им посвящена хроника "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". 

Правозащитники, изучившие доступные материалы о деле против исследователя калмыцкой истории и культуры Эдуарда Балтыкова, признали активиста политическим заключенным. Преследование Балтыкова связано с его общественной деятельностью и началось параллельно с преследованием других представителей коренных народов из разных российских регионов, указали они. 

По предположению правозащитников, Балтыкова и некоторых других активистов, в частности защитницу прав селькупов (один из коренных народов севера Западной Сибири) Дарью Егереву, обвиняют в причастности к “Форуму свободных государств постРоссии”, признанному в РФ террористической организацией. Правозащитники не располагают объективными подтверждениями, что Балтыков или Егерева действительно имеют отношение к этому объединению. В связи с предъявленным обвинением активистам грозит до 20 лет лишения свободы. 

Преследование Эдуарда Балтыкова неправомерно, поскольку “уравнивать защиту прав и интересов коренных народов с терроризмом абсурдно”, подчеркивают правозащитники. “Атаки на активистов из числа представителей коренных народов в связи с их общественной деятельностью - очередной виток репрессий и борьбы с инакомыслием в России”, - констатировали они. 

Также неправомерным они считают признание упомянутого “Форума” террористической организацией. “Это в принципе не единая организация, а мирная платформа для проведения конференций с участием представителей различных инициатив и парламентариев из разных государств. Он создан как площадка для дискуссий и сотрудничества, а не террористической деятельности”, - указывает в сегодняшней публикации проект “Поддержка политзеков. Мемориал”*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
09:15, 3 января 2026
Двое военных из Калмыкии убиты на Украине
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Eduard Baltykov. Photo: Edward Baltykov / Facebook
22:55, 15 декабря 2025
Участник акций протеста в Элисте арестован по террористической статье
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Военный. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ с помощью программы Copilot
16:55, 9 декабря 2025
Названо имя убитого на Украине военного из Калмыкии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Приговор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о приговорах бывшим лидерам Нагорного Карабаха

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Последние записи в блогах
Фото
23:44, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
17
Обращение к главе по лживым учебникам
Фото
23:40, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Заявление в прокуратуру по лживым учебникам
Фото
23:36, 24 сентября 2023
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение по лживым учебникам
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Семен Слепаков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 февраля 2026, 16:56
Прокуратура добивается уголовного преследования Слепакова*

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
09 февраля 2026, 11:57
Число амнистированных в Азербайджане превысило 15 тысяч

Эльнур Гасанов. Фото: https://www.amerikaninsesi.org/a/6949909.html
06 февраля 2026, 15:36
Азербайджанскому оппозиционеру Гасанову ужесточено наказание

Школьница и похититель. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 февраля 2026, 13:36
Комментаторы призвали власти Абхазии наказать похитителя школьницы

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше