Прокуратура добивается уголовного преследования Слепакова*

Московская прокуратура инициировала уголовное дело против юмориста и певца из Ставропольского края Семена Слепакова* из-за неисполнения им обязанностей иноагента.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле 2025 года он был оштрафован повторно на 45 тысяч рублей, а в сентябре оштрафован еще раз за неуплату штрафа. Артист пытался обжаловать штраф, но апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвоката из-за ошибок в документах.

46-летний уроженец Пятигорска Семен Слепаков* будет привлечен к уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщила сегодня столичная прокуратура.

Ведомство инициировало уголовное преследование юмориста и певца по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы либо исправительных или принудительных работ, а также до 480 часов обязательных работ.

Поводом для возбуждения дела стали два административных штрафа, назначенных Слепакову* по статье о нарушении порядка деятельности иноагента в течение года. Несмотря на эти штрафы, Слепаков* с октября 2025 года “продолжил распространение сообщений и материалов в одной из социальных сетей без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента”, говорится в сообщении официального Telegram-канала прокуратуры Москвы.

Непосредственно возбудить уголовное дело в отношении Слепакова* на основании материалов прокуратуры должен следственный орган, куда надзорное ведомство направило результаты проверки. Сам Семен Слепаков* по состоянию на 16.55 мск сегодня не прокомментировал в своих соцсетях требование московской прокуратуры об уголовном преследовании.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.