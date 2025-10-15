Слепаков* не смог обжаловать штраф

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвоката юмориста и певца из Ставропольского края Семена Слепакова* на штраф из-за отсутствия плашки иноагента, так как поданные документы были неправильно оформлены.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле он был оштрафован повторно - на этот раз на 45 тысяч рублей, а в сентябре оштрафован еще раз за неуплату штрафа.

Семен Слепаков* не смог оспорить штраф в 45 тысяч рублей, так как в документах, оформленных его адвокатом, были ошибки, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.

Слепаков* пытался оспорить штраф, но суд отказался даже рассматривать жалобу, так как в ордере не было информации о реквизитах соглашения об оказании юридической помощи. Суд счел, что в таком случае ордер, подтверждающий полномочия адвоката на защиту артиста в апелляционной инстанции, представлен не был. Также суд отметил, что в суде первой инстанции адвокат не участвовал, следовательно, у него не было полномочий подавать жалобу как защитнику, а также не было доверенности.

* внесен Минюстом России в список иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.