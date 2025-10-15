×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
04:43, 15 октября 2025

Слепаков* не смог обжаловать штраф

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвоката юмориста и певца из Ставропольского края Семена Слепакова* на штраф из-за отсутствия плашки иноагента, так как поданные документы были неправильно оформлены.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле он был оштрафован повторно - на этот раз на 45 тысяч рублей, а в сентябре оштрафован еще раз за неуплату штрафа.

Семен Слепаков* не смог оспорить штраф в 45 тысяч рублей, так как в документах, оформленных его адвокатом, были ошибки, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.

Слепаков* пытался оспорить штраф, но суд отказался даже рассматривать жалобу, так как в ордере не было информации о реквизитах соглашения об оказании юридической помощи. Суд счел, что в таком случае ордер, подтверждающий полномочия адвоката на защиту артиста в апелляционной инстанции, представлен не был. Также суд отметил, что в суде первой инстанции адвокат не участвовал, следовательно, у него не было полномочий подавать жалобу как защитнику, а также не было доверенности.

* внесен Минюстом России в список иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Kadyrov, Elbrus, Derbent Fortress, 500 rubles. Illustration created by the "Caucasian Knot" using AI in the Copilot program.
04:52, 14 октября 2025
Аналитики оценили накал страстей на Кавказе при голосовании за дизайн 500-рублевой купюры
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Akhmed Dudayev. Photo: https://grozny.tv/news/main/41016
03:06, 12 октября 2025
Дудаев обвинил Центробанк в создании препятствий для голосования за "Грозный-Сити"
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
05:51, 6 октября 2025
Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Фото
11:25, 11 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Активисты Лермонтова судятся за срубленные деревья
Фото
11:32, 25 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Конный пробег с последствиями
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Все блоги
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Элина Валтонен рядом с протестующими на проспекте Руставели. Фото: Giorgi Zhamerashvili / Publika
14 октября 2025, 22:59
Делегация ОБСЕ пришла на акцию протеста у парламента Грузии

Хадиджа Исмайлова. Скриншот видео https://www.youtube.com/live/wv2128NAuxA
14 октября 2025, 19:58
ЕСПЧ назначил компенсацию Хадидже Исмайловой

Андрей Марченко (слева) и Виктор Момотов. Коллаж "Кавказского узла". Фото: Фото: @marton1881, Пресс-служба Совета Федерации России
14 октября 2025, 17:59
Суд в Москве конфисковал имущество Момотова и Марченко

Протест на проспекте Руставели. Фото: Keto Mikadze / Publika
13 октября 2025, 22:11
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжаются 320 дней подряд

