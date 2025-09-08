Семен Слепаков* оштрафован за неуплату штрафа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 60 тысяч рублей юмориста и певца из Ставропольского края Семена Слепакова*, который не оплатил ранее назначенный штраф за публикации без маркировки иноагента.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года, Минюст объяснил это решение тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении россиян. Сам исполнитель живет за пределами России. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле он был оштрафован повторно.

Суд в Москве оштрафовал Семена Слепакова* за то, что он вовремя не оплатил предыдущий штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. На этот раз штраф составил 60 тысяч рублей, пишет РИА "Новости", ссылаясь на судебные документы.

На этот раз Слепакову* вменили часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). В июне 2024 года он был оштрафован на 30 тысяч рублей, решение вступило в силу в марте этого года, однако артист штраф не выплатил. Согласно упомянутой статье, теперь он должен выплатить штраф в двукратном размере суммы.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.