×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:56, 8 сентября 2025

Семен Слепаков* оштрафован за неуплату штрафа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 60 тысяч рублей юмориста и певца из Ставропольского края Семена Слепакова*, который не оплатил ранее назначенный штраф за публикации без маркировки иноагента.

Как информировал "Кавказский узел", уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года, Минюст объяснил это решение тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении россиян. Сам исполнитель живет за пределами России. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле он был оштрафован повторно.

Суд в Москве оштрафовал Семена Слепакова* за то, что он вовремя не оплатил предыдущий штраф за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. На этот раз штраф составил 60 тысяч рублей, пишет РИА "Новости", ссылаясь на судебные документы.

На этот раз Слепакову* вменили часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). В июне 2024 года он был оштрафован на 30 тысяч рублей, решение вступило в силу в марте этого года, однако артист штраф не выплатил. Согласно упомянутой статье, теперь он должен выплатить штраф в двукратном размере суммы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:53, 7 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
13:53, 7 сентября 2025
Пропавший в Кабардино-Балкарии турист найден мертвым
10:54, 7 сентября 2025
Семь бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
09:55, 7 сентября 2025
Минобороны рапортовало о 37 сбитых беспилотниках в четырех регионах ЮФО
07:56, 7 сентября 2025
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:57, 7 сентября 2025
Пожар произошел на кубанском нефтезаводе после атаки беспилотника
Все события дня
Новости
Рабство на ферме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:24, 3 сентября 2025
Житель Ставропольского края осужден за торговлю людьми
00:55, 3 сентября 2025
Два аэропорта на юге России прекратили работу из-за угрозы беспилотников
06:49, 1 сентября 2025
Глава тарифной комиссии Ставрополья отправлен под домашний арест
БПЛА на городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:56, 28 августа 2025
Девять дронов сбиты над Ростовской областью и Черным морем
16:58, 25 августа 2025
Заключенный получил срок по делу об экстремистской организации в Пятигорске
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
11:32, 25 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Конный пробег с последствиями
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Площадь в Каспийске получила имя Сталина. Стоп-кадр видео телеканала "Среда" от 05.09.25, https://t.me/sreda_tv/37367.
08 сентября 2025, 00:57
Площадь в Каспийске получила имя Сталина

Беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ.
07 сентября 2025, 20:54
Запрет на распространение информации об атаках беспилотников введен на Кубани

Джавид Ахмедов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) от 05.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=2356469584770505&set=pcb.2356472591436871
07 сентября 2025, 19:54
Азербайджанскому студенту отказано во въезде в Грузию

Пробка на Крымском мосту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07 сентября 2025, 14:54
Более 500 машин стоят в пробке перед Крымским мостом на Кубани

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше