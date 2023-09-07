Главное о кадровой политике Кадырова

07 сентября 2023, 13:34

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Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России. Две старшие дочери Рамзана Кадырова награждены орденами Ахмата Кадырова, племянник назначен вице-премьером Чечни и советником-помощником по силовому блоку, а 17-летний сын Кадырова встречался в Кремле с Владимиром Путиным. Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, а кто с нее упал, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Дочь – куратор сферы здравоохранения

Дочь Рамзана Кадырова, 20-летняя Хутмат Кадырова , назначена 14 марта 2023 года куратором сферы здравоохранения Чечни . Заместитель Председателя Правительства ЧР Адам Алханов, представляя Хутмат Кадырову в новой должности, отметил, что под ее руководством "реабилитационная сфера вышла на новый уровень" и что ее "знания и опыт в реабилитационной сфере будут способствовать развитию здравоохранения в целом регионе".

В конце декабря 2022 года Хутмат Кадырова провела совещание с руководителями курируемых ею реабилитационных учреждений, на котором дала поручение уделять особое внимание нуждающимся в медицинской реабилитации участникам СВО, а также их детям .

20 июня 2023 года стало известно о том, что Хутмат Кадырова награждена орденом Кадырова, который вручается за исключительные заслуги, связанные с развитием государственности, достижениями в труде. О вручении ордена стало известно из поздравления главы Минпечати Чечни Ахмеда Дудаева. "В таком юном возрасте за ее спиной огромный вклад в развитие медицины региона", - написал Дудаев в своем Telegram-канале, не конкретизировав в чем именно состоит этот вклад.

Встреча сына Кадырова с Путиным

4 марта 2023 года президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Ахмадом Кадыровым, 17-летним сыном главы Чечни. Рамзан Кадыров назвал встречу в Кремле "неофициальной" и опубликовал совместные фотографии сына с Путиным. «Владимир Владимирович рассказал Ахмату о его дедушке, о том, какими принципами он руководствовался и каким видел будущую мирную жизнь, о чём мечтал и думал, как началась их дружба и как проходили их встречи», – написал в своем Telegram-канале Рамзан Кадыров .

В сентябре 2022 года в 16-летнем возрасте Ахмат Кадыров был назначен на должность председателя Совета регионального отделения движения детей и молодежи после встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Под руководством Ахмата Кадырова планировалось объединить все детские и молодежные организации в регионе .

Племянник Кадырова – вице-премьер

Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, Хамзат Кадыров, 24 апреля 2023 года назначен советником-помощником по силовому блоку . Депутат Госдумы Адам Делимханов, поздравляя Хамзата Кадырова c назначением, в своем Teltgram-канале отметил, что Хамзат имеет за плечами "солидный опыт работы на различных участках, где он проявлял себя с наилучшей стороны" .

1 февраля 2023 года 26-летний Хамзат Кадыров был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений региона .

Представляя племянника на новом посту, Кадыров назвал племянника «талантливым и исполнительным руководителем» . Ранее Хамзат Кадыров был помощником главы Чечни, главой администрации Курчалоевского муниципального района, министром по физической культуре и спорту Чечни . С 2019 года Хамзат Кадыров – член президиума регионального политсовета чеченского отделения «Единой России» .

18 июня 2023 года Хамзат Кадыров заявил, что власти Чечни будут мониторить соцсети и выявлять жителей республики, которые игнорируют соблюдение чеченских традиций. Любое отклонение от норм традиций в соцсетях будет пресекаться .

10 июля 2023 года Владимир Путин наградил Хамзата Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. “Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу”, - процитировал текст указа о награждении своего племянника Рамзан Кадыров .

Племянник - министр, вице-премьер и глава "Данон Россия"

18 июля 2023 года Якуб Закриев, племянник Рамзана Кадырова, министр сельского хозяйства Чечни, вице-премьер республики, стал директором компании "Данон Россия" .

16 июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым доля акционерного общества "Данон Россия", которое принадлежало иностранной компаниии, перешло во временное управление Росимущества

Якуб Закриев - племянник Рамзана Кадырова, сын его старшей сестры Зулай,. В 2018 году в возрасте 27 лет он был назначен мэром Грозного. В феврале 2020-го Закриев был назначен руководителем администрации главы и правительства республики. В ноябре 2020 года он стал заместителем председателя правительства и министром сельского хозяйства Чечни .

Еще ордена в семью

28 ноября 2022 года Хадижат Кадырова получила «высшую награду ЧР» - орден Ахмата Кадырова. Ее поздравил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. «За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень», - заявил он.

4 сентября 2023 года Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Награда вручена “за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность”, следует из текста указа президента Российской Федерации № 651 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" .

Дошло и до тренера детей

30-летний бывший профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов был чемпионом Европы и мира по универсальному бою в середине февраля 2022 года сменил на посту вице-премьера Чечни Халида Кадырова, ему поручено курировать молодежную политику и спорт. Известен допинг скандалом, тем, что в одном из спаррингов рассек Рамзану Кадырову бровь, а позднее получил от детей Кадырова в подарок Porsche Panamera за то, что хорошо их тренировал . 23 ноября 2022 года стало известно, что Абдул-Керим Эдилов ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства ЧР. Отметим, что до назначения на пост вице-премьера Чечни Абдул-Керим Эдилов занимал должность руководителя секретариата главы Чечни, и после его ухода эту должность занял Валид Эдилов, брат Абдул-Керима.

29 декабря 2022 года Telegram-канал Niyso сообщил, что Эдилов умер в Чечне, однако обстоятельства его смерти неизвестны. Издание BJPenn, посвященное ММА, также разместило информацию о смерти Эдилова, сославшись на сообщения в чеченских оппозиционных Telegram-каналах.

"Кавказ.Реалии"* со ссылкой на собственные источники сообщали о похоронах Абдул-Керим Эдилова. При этом в публикации отмечалось, что Эдилов перестал появляться в информационном пространстве, по неподтвержденным данным, он попал в опалу и был исключен из "ближнего круга" главы Чечни.

Сыновья главы Чечни регулярно оказываются в центре скандалов после боксерских поединков. Как проходили поединки, что говорят рефери и комментаторы, почему у соперников могут быть разные перчатки – рассказывается в справке «Кавказского узла» «Странные бои сыновей Кадырова».

Карьеры дочерей

В октябре 2021 года, спустя год после назначения на пост заместителя, 22-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила должность министра культуры республики. Айшат первой из детей Рамзана Кадырова получила высокий руководящий пост. До прихода на госслужбу Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил ее медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды этого модного дома. 23 июня 2022 года она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики. За "огромный вклад в усовершенствование сферы культуры региона", пояснил награждение министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Вторая дочь главы Чечни Хадижат Кадырова в декабре 2020 года получила назначение руководителем грозненского департамента дошкольного образования.

Третья дочь - Хутмат (Хеди) Кадырова 18 февраля 2022 года стала заместителем руководителя секретариата главы Чечни. На момент назначения ей было 19 лет .

Долгий путь в кресло мэра

Двоюродный брат главы Чечни 31-летний Хас-Магомед Кадыров в 2012 году в возрасте 21 года стал помощником мэра Грозного, в 2015 году был назначен помощником руководителя администрации главы и правительства Чечни. В 2017 году он занял должность помощника Рамзана Кадырова, а чуть позже в том же году возглавил МВД Грозного. В июле 2019 года Хас-Магомед Кадыров стал мэром четвертого по величине города Чечни Аргуна, а еще через год Рамзан Кадыров назначил его на должность секретаря Совета безопасности Чечни. Но уже 2 марта 2021 года брат оказался в кресле мэра Грозного.

В феврале 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительства признал, что при выборе кандидатов на те или иные государственные должности учитывает степень их родства со своим покойным отцом Ахмат-хаджи Кадыровым. Ранее он заявлял обратное: «От того, что у тебя фамилия Кадыров, ты никуда не устроишься, друг мой, если у тебя нет заслуг».

Одноклассники как кадровый резерв

Одноклассник (и односельчанин) Кадырова Алихан Цакаев из командира республиканского ОМОНа в 2019 году стал начальником ОВД города Аргун, а позднее, в начале 2020 года заместителем министра МЧС республики по антитеррористической деятельности. Сейчас – врио начальника Главного управления МЧС .

Среди высокопоставленных лиц в Чечне, не являющихся родственниками, односельчанами или личными друзьями юности Рамзана Кадырова, выделяются Муслим Хучиев, Джамбулат Умаров, Салах Межиев и Даниил Мартынов. Муслим Хучиев возглавляет правительство, а начало его карьеры пришлось на Москву, ранее он дважды был мэром Грозного. Джамбулат Умаров - с 5 мая 2015 года – министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Салах Межиев - муфтий Чечни.

Один из высокопоставленных силовиков – с 2013 года помощник главы Чечни по силовому блоку – Даниил Мартынов. Сам Кадыров о нем высказывается так: «Он не просто мой помощник, он мой близкий друг, с которым я оказывался в тяжелое время в самых различных ситуациях». В начале 2017 года Мартынов также назначен заместителем начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чечне.

Зять – первый заместитель председателя правительства Чечни

26 августа 2023 года Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Ису Тумхаджиева, первого заместителя председателя правительства Чечни и родственника Рамзана Кадырова.

Иса Тумхаджиев - сын Абубакара Тумхаджиева, который в настоящее время является заместителем председателя правительства Чечни - министром автомобильных дорог республики . Издание "Кавказ.Реалии"* утверждает, что Иса Тумхаджиев является зятем Кадырова, а Абубакар Тумхаджиев – его родственником Кадыров наградил медалями к 100-летию Чечни 12 своих родственников // Кавказ.Реалии*, 20.09.2022.

Рамзан Кадыров в своем Telеgram-канале, сообщид, что Иса Тумхаджиев является "очень талантливым управленцем и признанным профессионалом своего дела". Кроме того, как отметил Кадыров, "практически с детства он находится рядом с нами и проходит этот путь, начиная со времен борьбы с международным терроризмом" .

Ранее Иса Тумхаджиев был награжден орденом Кадырова в 2011 году, медалью «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова» – в 2017 году, орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени – в 2022 году, следует из данных на сайте главы Чеченской республики .

Расследование "Би-би-си" 2018 года и новые родственники во власти

Как минимум шесть человек добавились к списку близких родственников Кадырова, занимающих руководящие посты в Чечне, с 2018 года, когда "Русская служба Би-Би-Си"* опубликовала расследование с «подробной картой» чеченской власти 1 . Реальное число родственников Кадырова во власти может быть и больше, ведь в расследовании и в обновленных подсчетах "Кавказского узла" учтены лишь те, о ком есть публичная информация, кто является близким родственником Кадырова и учитываются только значимые посты.

Почти вся система управления в Чечне оказалась завязана лично на Рамзана Кадырова и близких к нему людей, выяснила в 2018 году "Русская служба Би-Би-Си"*. По ее подсчетам, из 158 крупных чиновников в Чечне к 2018 году 30% являлись родственниками Кадырова, 23% — односельчанами, еще 12% — друзьями чеченского лидера и их родственниками. Из 18 ключевых фигур в законодательной власти, силовых структурах и бизнесе региона, принимающих самые важные решения, оказалось восемь друзей Кадырова, трое его родственников и двое односельчан, отмечалось в материале.

С момента выхода расследования до 16 марта 2023 года три дочери главы Чечни заняли посты в правительстве, его несовершеннолетний сын стал председателем Совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых». Двоюродный брат занял место мэра Грозного, перемесившись туда с поста в Совете безопасности. Племянник стал вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений региона. Другой племянник был уволен. Тренер сыновей Кадырова поработал вице-премьером, но ушел в отставку и вскоре умер при неясных обстоятельствах.

Ни на федеральном уровне, ни в других регионах такой степени непотизма 2 во власти не наблюдается . Впрочем, опрошенные «Кавказским узлом» эксперты считают семейственно-клановую кадровую политику характерной для Кремля.

Не только взлет, но и жесткая посадка

Исключением в семейственно-клановой кадровой политике стал племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров. Бывший руководитель администрации главы и правительства Чечни, вице-премьер был уволен со всех постов во власти с ноября 2017 по август 2018 года.

Депутаты горсовета проголосовали за назначение Ислама Кадырова мэром Грозного в ноябре 2012 года, когда ему исполнилось 25 лет.

Более того руководство республики во главе с Рамзаном Кадыровым инициировало публикацию ЧГТРК «Грозный» видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Корреспондент ЧГТРК утверждает в сюжете, что Ислам Кадыров регулярно превышал полномочия, угрожая подозреваемым в правонарушениях фабрикацией обвинений.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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