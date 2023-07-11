Хамзат Кадыров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

11 июля 2023, 08:39

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Путин наградил племянника главы Чечни Хамзата Кадыров орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего племянника Хамзата Кадырова вице-премьером и министром имущественных и земельных отношений республики. 25 апреля Хамзат Кадыров был назначен советником-помощников главы республики по силовому блоку.

Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Президент России Владимир Путин наградил Хамзата Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени 10 июля, пишет "Лента.ру".

Указ о награждении опубликован на официальном портале опубликования правовых актов. В нем указано, что Хамзат Кадыров - советник-помощник главы Чечни.

В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров поздравил племянника с награждением, отметив, что "награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". "Буквально на моих глаза он вырос из юнца, искренне желавшего служить на благо Чеченской республики и ее народа, в эффективного и разнопланового специалиста, у которого за плечами огромный пласт работы на различных участках", - написал глава Чечни.

Поздравил племянника с награждением и депутат Госдумы Адам Делимханов. Он также отметил, что Хамзат Кадыров занимал различные посты в руководстве Чечни. "Несмотря на молодой возраст, он обладает значительным опытом государственной службы на различных участках", - написал Делимханов.

В 2012 году Хамзат Кадыров окончил школу хафизов (хранитель Корана, – прим. "Кавказского узла"), после чего был назначен директором школы хафизов в родовом селении Ахмат-юрт имени Зелимхана Кадырова (старший брат Рамзана Кадырова). В частности, занимал ранее должность помощника главы Чечни, главы администрации Курчалоевского района, министра по физической культуре и спорту Чечни, а также руководителя секретариата Чечни, информирует ЧГТРК "Грозный".

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов). "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", — сказал он.

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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