Сын Кадырова распорядился искать в соцсетях нарушителей чеченских традиций

20 марта 2024, 12:09

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Сотрудникам министерства по делам молодежи Чечни распоряжением сына главы республики поручено искать пользователей соцсетей, чьи действия противоречат культуре и менталитету чеченцев, чтобы проводить с ними воспитательные работы.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики. 17 февраля стало известно, что Ахмат Кадыров назначен министром по делам молодежи Чечни.

Закон о госслужбе предусматривает необходимость высшего образования для кандидата на должность министра, устранить несоответствие может прокуратура по собственной инициативе или по обращению граждан, отметили юристы, комментируя назначение Ахмата Кадырова на должность министра. Работу за сына Кадырова будут делать заместители и помощники, а в сегодняшних чеченских реалиях было бы удивительно, если бы он не получил высокий пост, подчеркнул кавказовед Руслан Кутаев.

Министр по делам молодёжи Ахмат Кадыров дал поручение выявлять в Чечне пользователей соцсетей, "чьи действия противоречат чеченской культуре и менталитету", сообщает сегодня государственное ИА "Грозный-информ".

"Сотрудники министерства будут мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live и Likee, на предмет неподобающего поведения пользователей. Со всеми нарушителями проведут воспитательную работу", - говорится в публикации.

Стриминговая платформа Bigo Live и сервис для публикации коротких видео Likee принадлежат сингапурской компании BIGO Technology. В обоих сервисах пользователь может как установить, так и отключить отображение своей локации.

Напомним, в конце января 24-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат была назначена первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, ей поручено курировать социальный блок. До этого она руководила департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Ранее старшая сестра Хадижат, Айшат Кадырова, также в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых". Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

При этом власти Чечни позиционируют себя как хранителей местных традиций. Так, в 2019 году Рамзан Кадыров подверг резкой критике нарушителей чеченских свадебных обычаев и добился серии публичных извинений от жителей республики. Министр культуры Чечни в 2019 году раскритиковал местных самодеятельных исполнителей, публикующих свои записи в интернете. Выступать с концертами и публиковать свои песни могут только исполнители, одобренные комиссией, которая проверяет песни на соответствие чеченскому менталитету, заявил чиновник.

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