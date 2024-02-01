Вторая дочь Кадырова получила министерский пост в его администрации

01 февраля 2024, 02:55

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24-летняя дочь Рамзана Кадырова Хадижат назначена первым замруководителя администрации главы и правительства Чечни, ей поручено курировать социальный блок.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября 18-летний сын главы Чечни Ахмат Кадыров был назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики вопреки отсутствию законченного высшего образования, необходимого по закону для такого поста. В марте Ахмат Кадыров, которому тогда еще было 17 лет, лично встречался с Владимиром Путиным; встреча, как утверждалось, носила неофициальный характер. Знакомые с реалиями Чечни правозащитники расценили эту встречу как сигнал, что власть в Чечне и дальше будет передаваться по наследству.

Практически вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

О новом назначении Хадижат (второе имя - Карина) Кадыровой ее отец лично объявил на совещании с членами правительства 31 января.

"Я представил нового первого заместителя руководителя администрации главы и правительства Чечни - министра ЧР Хадижат Кадырову. Она возьмет на себя важное и ответственное направление - социальный блок", - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Предложение о назначении Хадижат формально исходило от руководителя администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова, отметившего ее достижения на предыдущем месте службы и в работе с общественными организациями. "Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией", - цитирует слова Рамзана Кадырова информагентство "Чечня Сегодня".

Хадижат (Карина) Кадырова, которой 17 января исполнилось 24 года, с 2020 года она руководила Департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Она вторая по старшинству среди дочерей Кадырова. Старшая сестра Хадижат, Айшат Кадырова, также в 24 года получила пост вице-премьера республики по социальному блоку.

Совещание, по словам Рамзана Кадырова, было посвящено "социально-экономической обстановке в регионе". Среди проблем в этой сфере Кадыров отметил "налоговые задолженности", подчеркнув, что своевременная уплата налогов – "обязанность каждого гражданина, вне зависимости от социального статуса".

Среди других тем на совещании обсуждалась подготовка к президентским выборам и пропагандистская работа в этом направлении с упором "и на тему СВО", следует из сообщения в канале главы Чечни.

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