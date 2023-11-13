18-летний сын Кадырова назначен заместителем министра

13 ноября 2023, 13:05

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Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен замминистра по физической культуре, спорту и молодёжной политике республики.

Как писал "Кавказский узел", 5 ноября стало известно, что 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Это назначение плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

Годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность первого заместителя министра Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике, сообщил сегодня в своем телеграм-канале спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. […] Кроме того, он и сам является спортсменом. За его плечами не один выигранный турнир по смешанным единоборствам и боксу", - написал он.

Сыновья Рамзана Кадырова ранее неоднократно принимали участие в боксерских поединках и турнирах по смешанным единоборствам, где их объявляли победителями. Детям Кадырова обеспечена победа, несмотря на то, что это приносит ему больше критики, чем пиар-эффекта, отметили в 2021 году аналитики. Подробнее об этих поединках можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Странные бои сыновей Кадырова".

Напомним, у главы Чечни 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина, Хеди, Табарик, Ашура и Эсет), говорится в биографической справке "Кавказского узла" о Рамзане Кадырове.

4 марта глава Чечни сообщил о встрече Ахмата Кадырова с Владимиром Путиным, подчеркнув, что эта встреча носила неофициальный характер и что сам он не знает, о чем президент говорил с его сыном. Ахмат Кадыров поехал на встречу с Путиным в качестве председателя совета реготделения движения детей и молодежи "Движение первых", пояснил Рамзан Кадыров и добавил, что Путин лично поздравил Ахмата Кадырова с предстоящим бракосочетанием.

Личная встреча Путина с 17-летним сыном Рамзана Кадырова в очередной раз продемонстрировала особый статус главы Чечни среди российских губернаторов и похожа на сигнал того, что власть в Чечне будет передаваться по наследству, указали тогда знакомые с реалиями Чечни правозащитники.

Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Главное о кадровой политике Кадырова".

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