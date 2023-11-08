Должность Адама Кадырова стала тестом на пригодность унаследовать власть в Чечне

08 ноября 2023, 21:00

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Назначение сына Кадырова начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни плохо соотносится с трудовым законодательством для подростков и лишь подчеркивает наследственный принцип формирования власти в республике, указали юристы, силовики и правозащитники. Для Адама Кадырова это тест на способность возглавить Чечню после отца, предположили они.

"Кавказский узел" писал, что сын главы Чечни Адам Кадыров назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.

После избиения в СИЗО Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана, Адам Кадыров получил ряд наград. Так, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 7 ноября вручил Адаму Кадырову высшую награду республики - орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев 6 ноября вручил сыну главы Чечни Адаму Кадырову, избившему в СИЗО сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля, орден "За заслуги перед Уммой". 24 октября глава Татарстана вручил орден "Дуслык" сыну главы Чечни Адаму Кадырову, 25 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ему орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни.

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Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что должность для Адама Кадырова была специально создана в структуре правительства Чечни. "Видимо, для него в чеченском правительстве создали специально такую службу и должность. Невозможно представить, что она имеет отношение к МВД или Росгвардии, или к Минобороны. Но эта служба вряд ли частная структура. Она обязательно связана с официальной властью", - полагает он.

Кутаев заявил, что идёт своеобразное тестирование сыновей Рамзана Кадырова на пригодность заменить его в случае чего на посту. "Сделать Кадыровых наследственными князьями в Чечне решил не сам Кадыров, а какая-то группа в Кремле, в администрации президента РФ. Его детей тестируют на их способности, возможности. Идут фактически смотрины — кем можно в будущем заменить Рамзана Кадырова. И каждый из его детей могут проходит проверку. Но проверять их - прерогатива федерального центра", - резюмировал Кутаев.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также сказала корреспонденту "Кавказского узла", что Кадыров воспринимает себя как наследственного правителя. "Подобно тому как сына какого-нибудь князя в три года назначали правителем города и т. п. Или аристократы записывали в офицеры с пелёнок. Но у них хотя бы было чувство долга и ответственности. Чего здесь не наблюдается", - сказала она.

По словам правозащитницы, законы России позволяют работать на лёгкой работе. "На этой позиции должны быть люди с образованием и опытом, а не те, кто сами учатся ещё.Это совершенно нелепое и незаконное назначение. Просто самодурство", - считает Ганнушкина*.

Она полагает, что речь не идет о выполнении Адамом Кадыровым каких-то служебных обязанностей. "Он школьник. И не сможет делать то, что требуется на этой должности", - отметила Ганнушкина*.

Полковник МВД в отставке Амир Колов отметил, что и сам Рамзан Кадыров проходил аналогичную "школу". "У него не помню сколько классов образования. Он самостоятельно учился. Достиг звания академика. Он подумал, что это генетически передается. И пытается интегрировать своего сына на госслужбу. Вести его по своим стопам", - сказал он.

В период, когда Ахмат Кадыров занимал пост муфтия Чечни 19-летний Рамзан Кадыров стал в 1996 году помощником и личным телохранителем своего отца. В 2003 году, после избрания Ахмата Кадырова президентом Чечни, Рамзан Кадыров стал начальником президентской службы безопасности, ему в тот момент было 27 лет. Возглавив республику, Рамзан Кадыров получил множество наград и званий, в том числе звание академика, говорится в биографической справке о Рамзане Кадырове, подготовленной "Кавказским узлом".

По словам Колова, Кадыров воспринимается как единственный успешный лидер северокавказских республик и считает дозволенными любые действия. "Глядя на Кадырова, думают, что достаточно иметь сильный аппарат, сильное окружение, которое выполняет твои поручения и будет порядок. Видимо, Рамзан Кадыров хочет показать, что не он один такой, но и сын может пойти за ним. Сам Рамзан Кадыров сам был в своё время был начальником охраны своего отца. Теперь в таком же духе воспитывает и своего сына. Поэтому его пример может быть заразителен. То, что апробирует Кадыров, могут и другие деятели попытаться внедрить", - считает полковник.

По его мнению, функционал должности сына Кадырова может быть определен распоряжениями главы Чечни. "Адама Кадырова, подростка, без проблем допустили в СИЗО, где он избил арестанта. Почему бы правящему семейству не сделать бюджетную должность специально под него. Видимо, на него сделали ставку. И просто решили "поднатаскать". Поэтому функционал может быть разный. Задача — познакомить с тем, как управлять республикой", - сказал Колов.

25 сентября главой Чечни Рамзаном Кадыровым был опубликован ролик, на котором было показано, как Адам Кадыров избивает в СИЗО обвиненного по делу о сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, отметили востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

По его мнению, Кадыров воспринимает себя как наследственного правителя. "То, что 20 лет назад, когда погиб его отец , ему досталась должность, это было вынужденной мерой в тех условиях. Было много недовольных этим. Но он почему-то решил, что сейчас ему никто не сможет возразить в этом деле", - отметил Колов.

На примере Дагестана Амир Колов отметил, что служба безопасности главы республики находится под кураторством федеральных силовых ведомств. "Начальник охраны подбирается главой республики, но финансирование — зарплаты, закупка необходимого оборудования и вообще кураторство идёт со стороны ФСО. В Чечне это тоже федеральное финансирование по линии ФСО", - пояснил он.

Представитель законодательной власти Карачаево-Черкесии также отметил, что служба охраны главы республики — это дело главы и осуществляют её профессиональные силовики. "Кроме ФСО там и прикомандированные сотрудники МВД", - указал он.

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Кадыров как глава субъекта в рамках своего правительства может создавать ряд служб, в том числе, отвечающих за его безопасность, но вполне вероятно, что это частная структура, аффилированная с властью, считает адвокат Тимофей Широков.

"Сложно сказать, как это оформлено. Вполне возможно как ЧОП. Некая фирма, с которой заключен контракт на охрану. Вполне возможно, структура и не включена непосредственно в правительство. Потому что, если предположить, что это подразделение полиции или Росгвардии, то вряд ли можно взять туда пятнадцатилетнего. Они всё-таки структуры федерального подчинения. В рамках частной структуры проще такие назначения производить», - считает он.

Широков также полагает, что должность сына Кадырова может быть лишь номинальной. "Логичнее предположить, что безопасностью Кадырова занимаются профессионалы из подразделений вневедомственной охраны. Те самые "кадыровцы". Вряд ли 15-летний пацан может состоять в этих подразделениях. До 16 лет вообще он хоть и имеет право работать, но его рабочий день должен быть ограничен четырьмя часами. По большому счёту его условиями труда должна была бы заинтересоваться Комиссия по делам несовершеннолетних или детский омбудсмен Львова-Белова", - сказал адвокат.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% – односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

По его мнению, это назначение — попытка таким образом подготовить «наследника» власти. "Это попытка приучить сына не только к силовой, но и, скажем, к административно-силовой составляющей деятельности правителя, как её представляет Кадыров. Типа должен пройти некоторые ступени бюрократии. Аналогично, может быть тому, как дворян в царской России записывали в офицеры каких-то полков с рождения. Ну и Кадыров решил показать ему коридоры власти. Не в суворовское же училище его отдавать. Пусть будет под рукой и чтобы звучала должность. Может, даже Адам сам попросил отца о каком-то посте", - предположил Широков.

Согласно части 3 статьи 63 Трудового кодекса России, подросток может выполнять легкий труд в свободное от учебы время. "При этом работа не должна нарушать процесс учебы и причинять вред здоровью", - отметила юрист Марина Агальцова.

Для работающих с 14 до 16 лет существует особый режим регулирования труда. "Они могут выполнять лёгкую работу. И это не начальник безопасности главы республики. Потому что подростки могут выполнять работу максимум до четырех часов в день. Это никак не согласуется с теми функциями, что, вероятно, должен выполнять начальник отдела обеспечения безопасности главы республики, который в принципе должен быть доступен всё время. Это отнюдь не лёгкая работа", - пояснила Агальцова.

По её мнению, эта должность будет номинальной для Адама Кадырова. "Это работа, которая требует физических, интеллектуальных, организационных усилий и более, чем четыре часа в день", - указала Агальцова.

При этом, она полагает, что должность может быть включена в штат правительственных структур Чечни.

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