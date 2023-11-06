Тренд награждения сына Кадырова продолжил Исмаил-Хаджи Бердиев

06 ноября 2023, 10:23

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Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил сыну главе Чечни Адаму Кадырову, избившему в СИЗО сжегшего Коран волгоградца Никиту Журавеля, орден "За заслуги перед Уммой".

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября глава Татарстана вручил орден "Дуслык" сыну главы Чечни Адаму Кадырову, 25 октября глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил ему орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни.

Орден "За заслуги перед уммой" выполнен в виде восьмиугольной звезды с флагами республик Северного Кавказа. Он учрежден Координационным центром мусульман Северного Кавказа в 2007 году и вручается людям, внесшим вклад в развитие ислама и укрепление мусульманского сообщества, сообщается на сайте IslamRF.Ru.

Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден "За заслуги перед Уммой" I степени, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, 25 сентября главой Чечни Рамзаном Кадыровым был опубликован ролик, на котором было показано, как Адам Кадыров избивает в СИЗО обвиненного по делу о сожжении Корана волгоградца Никиту Журавеля. Глава Чечни похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев. Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, отметили востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев.

17 октября в чеченских пабликах, а также в мессенджерах распространилось видео с избиением одного подростка другим, на публикации отреагировал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он пригрозил наказанием родителям мальчика, отличившегося жестокостью.

21 октября в соцсетях появилось еще одно видео. На нем было показано, как двое школьников из Чечне, один из которых избил сверстника, а другой снимал это на видео, в качестве наказания мыли полы в школе. Финал этой истории резко отличился от истории с избиением Адамом Кадыровым волгоградца Никиты Журавеля, поскольку сын Кадырова наказан не был.

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