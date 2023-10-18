Даудов пригрозил наказанием родителям за избиение подростка их сыном

18 октября 2023, 12:04

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Власти Чечни не позволят детям расти жестокими, прокомментировал видеозапись избиения подростком сверстника спикер парламента Магомед Даудов, до этого одобривший избиение арестованного Никиты Журавеля 15-летним сыном Кадырова. Даудов пригрозил наказанием родителям мальчика, прокуратура отчиталась о начале проверки.

В чеченском сегменте соцсетей и мессенджерах 17 октября было опубликовано видео избиения одного подростка другим, на публикации отреагировал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, сообщило поздно вечером 17 октября государственное информагентство «Грозный-информ». "Жаль, что такие вещи иногда случаются у нас. В ролике разобрались. Виновные понесут наказание, то есть в первую очередь родители. Все нормально, не переживайте. Мы не позволим, чтобы наши дети росли такими жестокими", – привело его слова агентство.

В телеграм-канале информагентства опубликован видеоролик, на который отреагировал Даудов. На кадрах видно, как подросток наносит локтем и ногой удары по голове ребенку, который заметно ниже его ростом. Жертва избиения не отвечает ударами, а безуспешно старается уклониться и закрыть лицо от ударов.

По состоянию на 11.50 мск, под публикацией размещено пять комментариев. "Всегда ребята дрались, хулиганили, но не с такой жестокостью", - написал, в частности, С.М. "Ужас", - лаконично прокомментировал избиение 5342. "Ужас!!! Самое ужасное, что никто не разнял, стояли снимали на видео!" – возмутилась Шакира.

"Как это низко и мерзко! Нет у него осознания, что он избивает брата-мусульманина, что это демонстрация не силы, а слабости веры и духа. То же относится к тем, кто не вмешался и не остановил его! Где ваше достоинство и честь?" – написал К Д. "Никогда раньше не давали так избивать кого-то. Дрались всегда и потом дружили, как обычно. Но такого не позволяли никому. Я о тех, кто стоит, снимает и смотрит", - написал A M.

Прокурор Чечни организовал проверку в связи с избиением, отчиталась вечером 17 октября прокуратура республики. "В ходе ее проведения предстоит выяснить место происшествия, личности несовершеннолетних, тяжесть причиненных телесных повреждений, а также дать оценку исполнению родителями обязанности по воспитанию своих детей. По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства, под которой к 11.50 мск нет ни одного комментария.

На инцидент обратил внимание сегодня читатель "Кавказского узла" с ником deangelo. "Новая тема, вызвавшая большой резонанс в республике, это распространившееся среди пользователей Ватсап видео, а котором один местный подросток жестоко избивает ногами своего сверстника. Прокуратура Чечни уже объявила проверку по этому поводу. На случившееся отреагировал и спикер парламента Чечни Магомед Даудов", - написал он.

"Кавказский узел" сообщал, что в августе аналогичным образом был избит волгоградец Никита Журавель, арестованный в Грозном по делу о сожжении Корана. 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись избиения Журавеля. На кадрах видно, как молодого мужчину, сидящего на стуле и пытающегося закрыть лицо руками, энергично бьет с размаху рукой и ногой в область головы молодой человек. Затем он бросает жертву избиения на пол и наносит еще один удар рукой в область шеи. Журавеля избил Адам Кадыров, заявил глава Чечни и похвалил сына за этот поступок. Действия сына Кадырова одобрили также депутат Госдумы Адам Делимханов, спикер парламента республики Магомед Даудов и министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев.

6 октября Адам Делимханов сообщил, что Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни. Также Делимханов отметил, что сын главы Чечни достиг успехов в спортивных боях, а также в изучении Корана.

Избиение беззащитного человека противоречит чеченским обычаям, указали востоковед Ахмет Ярлыкапов и кавказовед Руслан Кутаев в связи с избиением Журавеля в СИЗО. "Просто так взять и применить насилие нельзя. То есть человека, который осквернил религию, должны были бы судить по религиозным законам и вынести определенное решение, которое, я думаю, не заключалось бы в избиении", – сказал, в частности, Ярлыкапов.

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