Кампания по вербовке добровольцев в Чечне дала сбой

18 октября 2023, 08:18

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Жители Чечни вопреки призыву Рамзана Кадырова стараются уберечь сыновей от отправки в зону военной операции, и силовики прибегают к разнообразным уловкам, чтобы вынудить молодых людей отправиться на Украину, рассказали жители республики.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни не уклоняться от отправки на военную операцию. "Тот, кто бросит то, что защищали его отцы - это ненадежный человек. И тот, кто скрывает уклониста, тоже из того же сорта", - заявил он. Нужно отправлять сыновей в зону военной операции хотя бы для того, чтобы их "проверить", привело слова главы Чечни государственное ИА "Чечня сегодня".

23 сентября 2022 года Кадыров обратился к тем, кто не желает отправляться на Украину в рамках объявленной мобилизации, назвав их "трусами, предателями и людьми второго сорта". 3 ноября, комментируя предложенные депутатами Федерального собрания поправки в законодательство, глава Чечни заявил, что для уклонистов от службы нужно вводить большие штрафы и отправлять их на передовую, а не позволять "отсидеться в камере".

Жительница Грозного Майнат рассказала, что ее сын Ибрагим привлек внимание силовиков после того, как у него сломался велосипед около одного из роскошных домов в элитном районе, принадлежащих людям из окружения главы Чечни. "Случилась мелкая поломка велосипеда. Он стал исправлять ее, чтобы ехать дальше домой. А тут двое [сотрудников силовой структуры] потребовали документы и сказали, чтобы он немедленно отсюда убирался. Ибрашка рассказывал, что он по-хорошему пытался объяснить, что исправит поломку и уедет. Они не стали слушать, отбросили в сторону велосипед, а его схватили и уже заломили руки, а тут мимо проезжал наш сосед. Он вступился за сына, и уже было темно, когда он привез домой Ибрагима и его злополучный велосипед", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам женщины, на следующий день к ним приехали силовики и задавали вопросы о семье и сыне, получившем высшее образование в другом регионе. "Один из них говорит, что они предлагают сыну работу в полиции. Позвали сына, говорят, что им в полиции нужны образованные люди. Ибрагим выслушал их, поблагодарил за предложение, но отказался, потому что у него сильная близорукость, вместо очков у него линзы, да и вообще он считает, что из него не получится полицейского, не тот характер", - рассказала Майнат.

После этого визитеры сообщили, что днем ранее Ибрагим оказал сопротивление силовикам, и это грозит уголовным преследованием, которого можно избежать, если Ибрагим пойдет служить в полицию. "Посоветовали Ибрагиму поразмыслить над их предложением и уехали", - сказала она.

Майнат обратилась к за советом к родственнику, который работал в силовом ведомстве. "Он мне сказал, что, если сын пойдет в полицию, послужит от силы год и, если боевые действия в Украине не закончатся, то его отправят туда. Он также сказал, что, даже если он откажется от их предложения, то ему вручат повестку из военкомата. «Его «зацепили», так что от Украины ему теперь трудно отвертеться. И уехать куда-то сложно, они его [данные] в базу загонят и на всех блокпостах он будет «светиться», - сказал мне родственник", - рассказала жительница Грозного.

Старший сын Майнат, работающий дальнобойщиком в другом регионе, предложил отправить Ибрагима к родственникам, пока он не найдет среди коллег-дальнобойщиков того, кто будет в командировке в Чечне и сможет вывезти Ибрагима, рассказала Майнат. Она отметила, что ждать удобного случая пришлось неделю. "Все это время Ибрагим находился в доме моей однокурсницы... За это время дважды приходили из полиции, искали Ибрагима. Говорила им, что уехал. Они не верили, думали, что я прячу его дома. В третий раз обошли весь дом, куда только не заглядывали, пригрозили, что все равно его найдут, и тогда ему не поздоровится", - рассказала женщина.

Житель Шалинского района Вахид и его жена Зина рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что на Украине погиб их средний сын, а младший, Аслан, учится заочно в Краснодаре на ветеринара. По словам Зины, несколько дней назад их дочь, чья подруга работает в военкомате, сказала, что Аслана планируют мобилизовать. "Я не стала сразу говорить об этом мужу, но он сам слышал весь разговор. Потом ушел в дальнюю комнату и с кем-то долго разговаривал. Затем приказывает Аслану собрать в рюкзак тёплые вещи. Тот в недоумении, но раз отец сказал, значит надо делать", - сообщила Зина.

Вахид пояснил, что не хотел , чтобы и этот сын погиб. "Мой двоюродный брат уже давно чабанует в Ставрополье. Я до него дозвонился, и мы договорились, что Аслан поедет к нему и там сезон-другой поработает, узнает, что такое работа ветеринара. Пусть лучше там он станет настоящим къонах (настоящим мужчиной), это ему в жизни больше пригодится", - сказал он, добавив, что Аслан выехал в Ставропольский край и по пути не привлек внимания силовиков.

Мужчина высказал мнение, что в республике "градус недовольства результатами добровольно-принудительного призыва стал зашкаливать". "Это, видно, поняли в структурах власти и стали действовать по другому методу. Разными нечистоплотными методами стали культивировать доносительство. На нашей улице из Турции вернулся парень, который в самом начале СВО смог избежать призыва, покинув страну. А тут заболела мать, он вернулся, практически не выходил из дома, был все время с больной матерью. После сильного ливня и бурана с пристройки дома, где была летняя кухня, сорвало крышу и парень полез наверх, затащил туда листы шифера и стал латать крышу. Сосед через забор увидел, что парень вернулся и, видно, позвонил куда следует. На следующий день пришли в этот дом с повесткой и забрали парня", - рассказал Вахид.

По его наблюдениям, есть и такие, кто "провоцирует молодежь на какие-то неприглядные поступки", после которых "парней по наводке задерживают и ставят перед выбором": отправиться или на Украину, или под суд. "И таких случаев много", - с сожалением отметил Вахид.

У самого Рамзана Кадырова четыре родных сына, все они несовершеннолетние – 17-летний Ахмат, 16-летний Зелимхан, 15-летний Адам и семилетний Абдуллах. В июле стало известно, что 26-летний зять главы Чечни Висхан Мацуев назначен вице-премьером и министром сельского хозяйства республики. До Мацуева эти должности занимал 33-летний племянник Кадырова Якуб Закриев.

Житель Чечни Шамиль долгое время работал в аппарате правительства ЧИАССР и, по его словам, как "аппаратчик старой закалки", сначала удивлялся, что на руководящие должности в современной Чечне принимают людей без высшего образования или не имеющих стажа работы в правительственных структурах. "А потом понял: чтобы занять большие должности, нужно быть или родственником Кадырова, или быть преданным ему соратником, или же быть его односельчанином", - сказал Шамиль корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Шамиля, он до сих пор продолжает следить за кадровыми перестановками в руководстве Чечни. "Есть значительная часть чеченского общества, которые находятся в обойме лиц, которые всегда при должностях, пока при власти Рамзан Кадыров. Это родственники – очень близкие, такие, как дочь Айшат Кадырова, руководитель минкульта, и ее муж Висхан Мацуев - вице-премьер и министр сельского хозяйства ЧР, и такие, как Рамзан Черхигов, муж Зарган, сестры Кадырова - министр транспорта и связи", - сказал мужчина.

Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, рассказывается в справке «Кавказского узла» "Главное о кадровой политике Кадырова".

Шамиль считает, что сейчас, когда глава Чечни вновь призвал мужчин принять участие в боевых действиях в Украине, имеет смысл "собрать взвод из чиновников и разбавить его представителями клана Кадырова". "Думаю, это будет отличным примером для тех жителей Чечни, которые не изъявляют особого желания воевать на Украине, и поднимет боевой дух тех, кто уже принимает участие в боевых действиях", - поделился мнением бывший чиновник.

Жительница Чечни Малика сообщила, что в Ведено живут ее родственники по отцовской линии. "Мне сестра двоюродная говорила, что некоторые парни шли в военкомат, чтобы принять участие в СВО. Шли воевать, потому что за это платили деньги, а в Чечне сплошная безработица, работать негде. Потом узнаю, что то один племянник погиб, то другой", - рассказала Малика корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жители Чечни стали понимать, чем грозит участие в военной операции. "Три моих родственника каким-то образом смогли уехать из Чечни, из России. Через Финляндию, Турцию добрались до Германии, там жили их родственники", - сказала она.

По словам женщины, многие жители Чечни отправляют своих сыновей к родственникам, которые живут за пределами республики, чтобы уберечь их от отправки в зону военной операции. "Какое-то время военкоматы оставляли людей в покое. А теперь, когда приходят с повесткой, а им говорят, что сын уехал и неизвестно, когда вернется, то требуют сообщить сыну, чтобы вернулся домой через 7-10 дней. В противном случае к административной ответственности будут привлечены родители", - сказала Малика.

По состоянию на 18 октября официально подтверждена гибель в военной операции не менее 137 бойцов из Чечни. "Кавказскому узлу" известны имена 114 из них, о гибели еще 23 военных Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Он призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели бойцов из Чечни.

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