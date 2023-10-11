11 октября 2023, 23:35

Кадыров призвал жителей Чечни проверить сыновей на фронте

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Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни проверить своих сыновей, отправив их на войну, и вновь раскритиковал тех, кто уклоняется от участия в боевых действиях.

Как писал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации глава Чечни Рамзан Кадыров  обратился к тем, кто не желает отправляться на Украину в рамках объявленной мобилизации, назвав их "трусами, предателями и людьми второго сорта". Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину новых групп добровольцев, сегодня он заявил, что очередная группа прошедших подготовку добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону специальной военной операции. 9 октября  он выразил готовность отправить чеченских военных в качестве миротворцев в зону израильско-палестинского конфликта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики сегодня не уклоняться от отправки на военную операцию. "Тот, кто бросит то, что защищали его отцы - это ненадежный человек. И тот, кто скрывает уклониста, тоже из того же сорта", - заявил Кадыров. 

Он отметил, что хотеть, чтобы воевали все, кроме своих, неправильно. "Наоборот, нужно отправлять сына на войну хотя бы для <того>, чтобы его проверить. Если не воевать, то хотя бы показать, что такое война. Кому какая польза от него одного. Сейчас нападают даже на Москву или куда хотят, и мы не так далеко от них. Поэтому мы должны быть бдительны", - привело его слова государственное информагентство "Чечня сегодня".

При этом в своем Telegram-канале к 23.30 мск Рамзан Кадыров не опубликовал этот призыв.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров многократно призывал жителей республики отправиться на военную операцию. 17 ноября 2022 года Рамзан Кадыров поручил командирам подразделений и начальникам райотделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать их боевую подготовку. Он призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Министр информации Чечни 19 декабря опубликовал ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. На видео говорилось, что женщины Чечни готовы поддержать мужчин в защите интересов родины. Публикация этого видео может быть как пиаром властей, так и подготовкой к кампании по принуждению женщин к службе в силовых структурах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции. Так, в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми также в камуфляжной форме. 

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

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Примечание:

"Адвокат Алаудинова заявил о попытке дискредитировать спецназ "Ахмат"", "Руслан Алханов перешел из Чечни на федеральную должность", "Дудаев отреагировал на сообщения о перестрелке кадыровцев в Урзуфе".

Автор: "Кавказский узел"

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