Кадыров призвал жителей Чечни проверить сыновей на фронте

11 октября 2023, 23:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни проверить своих сыновей, отправив их на войну, и вновь раскритиковал тех, кто уклоняется от участия в боевых действиях.

Как писал "Кавказский узел", после объявления частичной мобилизации глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к тем, кто не желает отправляться на Украину в рамках объявленной мобилизации, назвав их "трусами, предателями и людьми второго сорта". Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину новых групп добровольцев, сегодня он заявил, что очередная группа прошедших подготовку добровольцев вылетела из аэропорта Грозного в зону специальной военной операции. 9 октября он выразил готовность отправить чеченских военных в качестве миротворцев в зону израильско-палестинского конфликта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики сегодня не уклоняться от отправки на военную операцию. "Тот, кто бросит то, что защищали его отцы - это ненадежный человек. И тот, кто скрывает уклониста, тоже из того же сорта", - заявил Кадыров.

Он отметил, что хотеть, чтобы воевали все, кроме своих, неправильно. "Наоборот, нужно отправлять сына на войну хотя бы для <того>, чтобы его проверить. Если не воевать, то хотя бы показать, что такое война. Кому какая польза от него одного. Сейчас нападают даже на Москву или куда хотят, и мы не так далеко от них. Поэтому мы должны быть бдительны", - привело его слова государственное информагентство "Чечня сегодня".

При этом в своем Telegram-канале к 23.30 мск Рамзан Кадыров не опубликовал этот призыв.

"Кавказский узел" писал, что Рамзан Кадыров многократно призывал жителей республики отправиться на военную операцию. 17 ноября 2022 года Рамзан Кадыров поручил командирам подразделений и начальникам райотделов МВД сформировать резервы из желающих работать в силовых структурах и организовать их боевую подготовку. Он призвал привлекать в резерв не только мужчин, но и женщин. Министр информации Чечни 19 декабря опубликовал ролик с женщинами-сотрудницами силовых структур. На видео говорилось, что женщины Чечни готовы поддержать мужчин в защите интересов родины. Публикация этого видео может быть как пиаром властей, так и подготовкой к кампании по принуждению женщин к службе в силовых структурах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В частности, в YouTube было опубликовано аудиосообщение, в котором один из имамов мечети в Гудермесе рассказывает, как поступить в местную полицию. По его словам, там не хватает сотрудников из-за спецоперации на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. Участие имамов в пополнении рядов силовиков говорит о том, что кампания по рекрутингу стала непопулярной из-за военной операции на Украине, указали аналитики.

Кадыров в декабре 2022 года утверждал, что все участники военной операции на Украине из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно. "Ни один человек не отправлен против воли. Они сами приняли решение", - процитировало его слова РИА "Новости" 29 декабря 2022 года.

Однако правозащитники и жители Чечни сообщали о случаях принуждения к участию в военной операции. Так, в составе очередной группы добровольцев, отправленной 25 июля, находился племянник Ахмеда Закаева Хусейн Закаев, которого в мае задержали чеченские силовики. Также на Украину был отправлен и Валид Куруев, в прошлом заместитель муфтия Чечни, об исчезновении которого стало известно в мае, после возвращения в Чечню Хусейна Джамбетова. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась фотография, на которой Куруев, одетый в камуфляжную форму и с палкой в руке, стоит вместе с двумя молодыми людьми также в камуфляжной форме.

7 августа юрист Абубакар Янгулбаев сообщил, что на Украину отправлены его дядя и три двоюродных брата - силовики задержали их и после трехдневного обучения в университете спецназа в Гудермесе отправили в зону военной операции.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.