Кадыров отдал посты племянника своему зятю

27 июля 2023, 00:32

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Висхан Мацуев назначен вице-премьером и министром сельского хозяйства Чечни. Прежде эти должности занимал Якуб Закриев, недавно возглавивший компанию "Данон Россия".

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году 22-летний зять Рамзана Кадырова Висхан Мацуев был назначен руководителем Управления по вопросам миграции МВД по Чечне. Мацуев назначен на должность из-за опыта работы, а не из-за родства с главой Чечни, заявил тогда Ахмед Дудаев, возглавлявший в то время ЧГТРК "Грозный" (с июня 2020 года - глава Минпечати Чечни). Висхан Мацуев слишком молод, чтобы его опыт был достаточным для руководства управлением МВД в Чечне, сочли часть пользователей соцсетей. Ссылки на возраст при оценке опыта неуместны, возразили их оппоненты.

Висхан Мацуев успел поработать в правительстве Чечни, а также был командиром взвода в полиции Аргуна, после чего работал начальником отделения по организации заграничных паспортов Управления по вопросам миграции МВД по Чечне, заявил в 2019 году Ахмед Дудаев, пояснив, что Мацуев имеет "достаточный опыт работы, мотивирован и ответственно подходит к своей работе".

Рамзан Кадыров отчитался сегодня о новом назначении Висхана Мацуева. "Заместителем председателя правительства Чечни – министром сельского хозяйства Чечни назначен Висхан Мацуев, ранее руководивший министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО)", - сообщил сегодня Кадыров в своем Telegram-канале. Пост главы министерства имущественных и земельных отношений занял Магомед Бухадиев, который занимал должность главы Наурского района Чечни, отметил он.

По словам Кадырова, он одобрил эти кандидатуры, так как "это абсолютно не новые люди в команде Кадырова, зарекомендовавшие себя с исключительно положительной стороны".

До Мацуева должность вице-премьера и министра сельского хозяйства занимал племянник главы Чечни Якуб Закриев. 18 июля стало известно. что после того, как Владимир Путин перевел долю "Данон Россия", принадлежащую иностранной компании, во временное управление Росимущества, компанию возглавил Закриев.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Кадырова, 23% — односельчане, еще 12% — друзья чеченского лидера и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", — сказал он.

Сам Рамзан Кадыров на совещании 2 марта 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто-то считает уникальной, кто-то вполне характерной для России, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

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