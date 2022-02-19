Главное о кадровой политике Кадырова

19 февраля 2022, 01:28

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Степень семейственно-клановой кадровой политики в Чечне кто считает уникальной, кто-то вполне характерной для России. Последнее большое расследование на эту тему было проведено «Русской службой Би-би-си» в 2018 году. Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова с тех пор продвинулся по карьерной лестнице, а кто с нее упал, рассказывается в справке «Кавказского узла».

Дошло и до тренера детей

30-летний бывший профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов был чемпионом Европы и мира по универсальному бою в середине февраля 2022 года сменил на посту вице-премьера Чечни Халида Кадырова, ему поручено курировать молодежную политику и спорт. Известен допинг скандалом, тем, что в одном из спаррингов рассек Рамзану Кадырову бровь, а позднее получил от детей Кадырова в подарок Porsche Panamera за то, что хорошо их тренировал . На предыдущем посту руководителя Секретариата Главы Чечни его сменил брат Валид.

Сыновья главы Чечни регулярно оказываются в центре скандалов после боксерских поединков. Как проходили поединки, что говорят рефери и комментаторы, почему у соперников могут быть разные перчатки – рассказывается в справке «Кавказского узла» «Странные бои сыновей Кадырова».

Карьеры дочерей

В октябре 2021 года, спустя год после назначения на пост заместителя, 22-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова получила должность министра культуры республики. До прихода на госслужбу Кадырова управляла домом исламской моды Firdaws. Айшат - первая из детей Рамзана Кадырова, получившая высокий руководящий пост. Ее младшая сестра – Хадижат (Карина) Кадырова – всего лишь руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного. А 18 февраля 2022 года заместителем руководителя секретариата главы Чечни стала 19-летняя Хутмат (Хеди) Кадырова .

Долгий путь до кресла мэра

Двоюродный брат главы Чечни 31-летний Хас-Магомед Кадыров в 2012 году в возрасте 21 года стал помощником мэра Грозного, в 2015 году был назначен помощником руководителя администрации главы и правительства Чечни. В 2017 году он занял должность помощника Рамзана Кадырова, а чуть позже в том же году возглавил МВД Грозного. В июле 2019 года Хас-Магомед Кадыров стал мэром четвертого по величине города Чечни Аргуна, а еще через год Рамзан Кадыров назначил его на должность секретаря Совета безопасности Чечни. Но уже 2 марта 2021 года брат оказался в кресле мэра Грозного.

В феврале 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании правительства признал, что при выборе кандидатов на те или иные государственные должности учитывает степень их родства со своим покойным отцом Ахмат-хаджи Кадыровым. Ранее он заявлял обратное: «От того, что у тебя фамилия Кадыров, ты никуда не устроишься, друг мой, если у тебя нет заслуг».

Одноклассники как кадровый резерв

Одноклассник (и односельчанин) Кадырова Алихан Цакаев из командира республиканского ОМОНа в 2019 году стал начальником ОВД города Аргун, а позднее, в начале 2020 года заместителем министра МЧС республики по антитеррористической деятельности. Сейчас – врио начальника Главного управления МЧС .

Среди высокопоставленных лиц в Чечне, не являющихся родственниками, односельчанами или личными друзьями юности Рамзана Кадырова, выделяются Муслим Хучиев, Джамбулат Умаров, Салах Межиев и Даниил Мартынов. Муслим Хучиев возглавляет правительство, а начало его карьеры пришлось на Москву, ранее он дважды был мэром Грозного. Джамбулат Умаров - с 5 мая 2015 года – министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Салах Межиев - муфтий Чечни.

Один из высокопоставленных силовиков – с 2013 года помощник главы Чечни по силовому блоку – Даниил Мартынов. Сам Кадыров о нем высказывается так: «Он не просто мой помощник, он мой близкий друг, с которым я оказывался в тяжелое время в самых различных ситуациях». В начале 2017 года Мартынов также назначен заместителем начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чечне.

Расследование "Би-би-си"

Летом 2018 года «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование с «подробной картой» чеченской власти 1 . Почти вся система управления в Чечне оказалась завязана лично на Рамзана Кадырова и близких к нему людей. Так из 158 крупных чиновников в Чечне 30% являлись родственниками Кадырова, 23% — односельчанами, еще 12% — друзьями чеченского лидера и их родственниками.

Из 18 ключевых фигур в законодательной власти, силовых структурах и бизнесе региона, принимающих самые важные решения, оказалось восемь друзей Кадырова, трое его родственников и двое односельчан, отмечалось в материале. Ни на федеральном уровне, ни в других регионах такой степени непотизма 2 во власти не наблюдается . Впрочем, эксперты, опрошенные «Кавказским узлом», такую семейственно-клановую кадровую политику считают для Кремля вполне характерной.

Не только взлет, но и жесткая посадка

Исключением в семейственно-клановой кадровой политике стал племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров. Бывший руководитель администрации главы и правительства Чечни, вице-премьер был уволен со всех постов во власти с ноября 2017 по август 2018 года.

Депутаты горсовета проголосовали за назначение Ислама Кадырова мэром Грозного в ноябре 2012 года, когда ему исполнилось 25 лет.

Более того руководство республики во главе с Рамзаном Кадыровым инициировало публикацию ЧГТРК «Грозный» видео, на которых Ислам Кадыров, будучи мэром Грозного, угрожает местным жителям расправой и применяет электрошокер. Корреспондент ЧГТРК утверждает в сюжете, что Ислам Кадыров регулярно превышал полномочия, угрожая подозреваемым в правонарушениях фабрикацией обвинений.

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