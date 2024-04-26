Российско-турецкий мониторинговый центр прекратил работу в Карабахе

26 апреля 2024, 11:58

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Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, развернутый для контроля за режимом прекращения огня в Карабахе, прекратил работу, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что Россия начала вывод миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта. Вывод миротворцев из Карабаха делает невозможным возвращение в регион армянского населения и отрицательно скажется на перспективах мирного договора, подчеркнули российские политологи. Для Азербайджана вывод миротворцев означает полное восстановление суверенитета и отсутствие на территории страны иностранных военных баз, при этом договоренность Москвы и Баку могла быть достигнута путем политического компромисса, считают бакинские аналитики.

Совместный российско-мониторинговый центр прекратил работу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Напомним, 16 ноября 2020 года, по окончании Второй карабахской войны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент указ об отправке в Азербайджан военных для работы в российско-турецком центре по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. 15 ноября 2023 года стало известно, что Турция продлила на год срок службы своих военных в Азербайджане в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкие парламентарии обосновали это обеспечением безопасности в регионе.

В ноябре 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики заявили, что практической необходимости в функционировании российско-турецкого мониторингового центра нет. "После антитеррористической операции 19-20 сентября, когда на суверенной территории Азербайджана нет военных Армении, практической необходимости в функционировании центра нет. Однако поскольку в регионе остаются российские миротворцы, а мониторинговый центр совместный с участием военных России, то и турецкие военные также остаются в нем", – объяснил корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

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