Бакинские аналитики объяснили роль военных Турции в Агдаме

20 ноября 2023, 20:45

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Турецкие военные в агдамском мониторинговом центре будут оставаться, пока там будут находиться российские миротворцы, спрогнозировали азербайджанские аналитики. Союз с Турцией исключает для Азербайджана необходимость вступать в другие военные блоки, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года, по окончании осенней карабахской войны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент указ об отправке в Азербайджан военных для работы в российско-турецком центре по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. 15 ноября стало известно, что Турция продлила на год срок службы своих военных в Азербайджане в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкие парламентарии обосновали это обеспечением безопасности в регионе.

Практической необходимости в функционировании российско-турецкого мониторингового центра в Агдамском районе нет, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. "Этот центр был создан после 44-дневной войны 2020 года для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня. Мониторинг велся техническими средствами, наблюдением с дронов, в том числе за передвижением войск. Центр занимался сбором и обработкой данных, сопоставления их с информацией, поступающей от сторон. Но сейчас, после антитеррористической операции 19-20 сентября, когда на суверенной территории Азербайджана нет военных Армении, практической необходимости в функционировании центра нет. Однако поскольку в регионе остаются российские миротворцы, а мониторинговый центр совместный с участием военных России, то и турецкие военные также остаются в нем. Пока нет официального решения о ликвидации центра, то турецкие военные очевидно в нем будут продолжать присутствовать. Тем более, что речь идет о небольшом контингенте - нескольких десятках человек с каждой стороны", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Когда Агдамский центр создавался, присутствие в регионе турецких военных было важно для Баку, чтобы сбалансировать присутствие российских военных. "Для Турции это имело также политическое значение, поскольку показывало ее роль в решении региональных вопросов, пусть и символического, но все же военного присутствия на Южном Кавказе", - отметил Исазаде.

Однако, продолжил он, важное значение для Азербайджана военного сотрудничества с Турцией определяется не физическим присутствием турецких военных, а договорными обязательствами с гарантиями взаимной безопасности, которые зафиксированы в Шушинской декларации. "Азербайджан и Турция регулярно проводят совместные масштабные военные учения, в ходе которых достигается взаимодействие на уровне командиров соединений, оперативная совместимость личного состава. Азербайджан приводит свою армию к стандартам турецкой, являющейся одной из самых передовых в НАТО. Этот процесс идет и углубляется. Необходимости в постоянном присутствии турецких войск на территории Азербайджана нет. При необходимости, то есть возникновении угрозы безопасности Азербайджана, турецкие подразделения могут очень быстро переброшены на территорию страны", - отметил Исазаде.

С ним согласился глава Центра исследований "Республика", член политкомитета партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли. "Азербайджан достиг с Турцией межгосударственного соглашения о взаимной защите территориальной целостности, речь идет о Шушинской декларации. Кроме того, приняты решения об интеграции наших армий, модернизации азербайджанской армии по турецким и, по сути, стандартам НАТО. И эти решения уже реализуются", - сказал Джафарли корреспонденту “Кавказского узла”.

Вступление Азербайджана в ОДКБ стало бы противоречием политике Баку

С учетом тесного военно-политического союза Азербайджана и Турции Исазаде считает необоснованными предположения о возможном вступлении Азербайджана в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на фоне отдаления от этой организации Армении.

"Азербайджан, вступив в Движение неприсоединения, взял курс на равноудаленное дистанцирование от обеих военных блоков НАТО и ОДКБ. В свое время, в медиа Азербайджана периодически высказывались мнения о том, что Баку может вступить в ОДКБ для "нейтрализации" России в Карабахском конфликте, с учетом того, РФ имела военный союз с Арменией. Однако война 2020 года, антитеррористическая операция 2023 года показали, что Азербайджан сумел решить вопрос восстановления своей территориальной целостности и без вступления в ОДКБ. В одно время, еще до войны 2020 года, Азербайджану предлагался статус наблюдателя в ОДКБ, но и на это Баку не согласился. Вряд ли Азербайджан сейчас пойдет в ОДКБ, поскольку Баку решил вопрос усиления своей безопасности через военный союз с Турцией", - сказал Исазаде.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Джафарли также усомнился в том, что Азербайджан имеет планы по вступлению в ОДКБ. "Возможно в 1990-е, нулевые годы на Азербайджан было давление с целью вовлечения страны в ОДКБ, но сейчас это невозможно. Азербайджан выстраивал отношения со всеми международными и региональными центрами силы создавая баланс между ними. Эта политика собственно и обеспечила Баку восстановление целостности Азербайджана", - далее отметил Джафарли.

По его мнению, Азербайджан развивает отношения с Россией на двусторонней основе, с учетом взаимных интересов, не вступая в интеграционные проекты, генерируемые Москвой.

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также не видит смысла для Азербайджана во вступлении в ОДКБ. "В сентябре 1993 года Азербайджан после возвращения Гейдара Алиева к власти в республике подписал Договор о коллективной безопасности на фоне военных поражений от Армении. Вероятно, в то время в Баку рассчитывали, что Москва оценит шаг Азербайджана и будет учитывать его интересы в Карабахском конфликте", - отметил он.

По его словам, когда после этого Армения взяла под контроль еще один азербайджанский район, Зангиланский, а общее число таких районов, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, достигло семи, пришло понимание того, что участие в формируемом Россией военном блоке не принесет Азербайджану пользы. "Азербайджан потихоньку стал отмежевываться от организации, не ратифицировал Договор о коллективной безопасности и когда ДКБ превратился в организацию, не вступил в нее”, - сказал Джуварлы.

По его словам, позиция России в отношении партнеров по СНГ также эволюционировала. "Если в 1990-е Москва стремилась загнать бывшие союзные республики в ее интеграционные проекты, потом тональность поменялась с диктата на диалог. А в последние годы Москва решила, что если постсоветские республики (не считая Балтии, которые в НАТО и ЕС) не участвуют в ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС), то пусть хотя бы не идут и в противоположные блоки. В этом смысле Азербайджан полностью соответствует "критериям" РФ. Баку не идет в ОДКБ и ЕАЭС, но и не желает глубокого партнерства и тем более членства в НАТО и ЕС”, - отметил Джуварлы.

С другой стороны, продолжил он, Азербайджан взял курс на унификацию своей армии с турецкой армией – армией страны НАТО, на этом фоне было бы нелогичным идти в ОДКБ. "Свою безопасность Азербайджан решает в основном через двусторонний союз с Турцией , нежели через многосторонние форматы – ОДКБ, НАТО", - продолжил он.

На его взгляд, правительство Азербайджана стремится избегать зависимости от одного какого-либо мирового и регионального центра силы.

При этом, продолжил Джуварлы, Россия с пониманием относится к военному союзу между Азербайджаном и Турцией. "Этот союз не угрожает России. Турция не создает постоянных военных баз в Азербайджане. Турция, одна из немногих стран НАТО, кто продолжает экономическое сотрудничество с Россией, не применяет против нее санкций. На мой взгляд, продление участия турецких военных в совместном мониторинговом центре в Агдаме было скорее всего по просьбе России. Присутствие турецкого контингента позволяет России указывать на то, что она тут не единолично действует, есть еще один актор, она конструктивна - не отказывается от международного сотрудничества", - отметил Джуварлы.

Военные эксперты увязали пребывание турецких военных и российских миротворцев

Присутствие турецких военных в Карабахе будет продолжаться, пока там будут находиться российские миротворцы, считает Джуварлы. "Когда будет свернута миротворческая миссия, тогда закроют и мониторинговый центр", - сказал Джуварлы.

Он затруднился назвать сроки ухода российских миротворцев. "Сейчас есть неопределенность относительно возвращения карабахских армян. Поэтому миротворцы еще остаются в регионе. Если люди примут решение не возвращаться, то миротворцы максимум будут оставаться там до осени 2025 года”, - отметил Джуварлы.

Исазаде считает, что необходимость в российских миротворцах в регионе "также отпала". "В регионе практически не осталось армянского населения. Судя по информации МККК, в регионе остаются порядка 2-3 десятков этнических армян и они находятся под опекой Красного Креста. Азербайджанское государство также заявило о гарантиях безопасности и до сих пор никаких проблем не было. Напротив, власти стараются оказывать остающемуся населению всякое содействие", - отметил эксперт.

Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспечил переезд из Карабаха в Армению 50 уязвимых лиц по их просьбе. Большинство из них воссоединились со своими семьями в Армении. Около 20 человек из тех, кто остался в Карабахе, получили продуктовые посылки, хлеб и гигиенические наборы, а также прошли медицинское обследование, проведенное медицинским персоналом МККК, сообщило агентство Turan 15 ноября со ссылкой на бакинский офис Красного Креста.

Дальнейшее пребывание миротворцев будет зависеть от того, будет возвращаться армянское население в регион, какое число людей вернется. Если этого не произойдет, то миротворцы будут оставаться в регионе самое позднее до ноября 2025 года, когда истекает срок их полномочий согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, отметил Исазаде.

Присутствие российских миротворцев никак не мешает Азербайджану реинтегрировать и восстанавливать пострадавшие от войны территории, подчеркнул Джуварлы. "В том же Агдамском районе началось строительство жилых кварталов. Заложен один квартал, до конца этого года состоится закладка еще двух кварталов из многоэтажных зданий и в 2025 году в город вернется первая группа жителей. Одновременно уже ведется строительства в трех селах - Хыдырлы, Сарыджалы, Кенгерли, прокладываются дороги, линии связи, коммуникаций”, - отметил Джуварлы.

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