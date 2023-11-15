Срок пребывания турецких военных в Азербайджане продлен на год

15 ноября 2023, 21:03

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Турция продлила на год срок службы своих военных в Азербайджане в совместном с Россией мониторинговом центре. Турецкие парламентарии обосновали это обеспечением безопасности в регионе.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года, по окончании осенней карабахской войны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент указ об отправке в Азербайджан военных для работы в российско-турецком центре по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Минобороны Турции тогда сообщило, что военные будут работать в совместном с Россией мониторинговом центре.

Срок пребывания турецких военнослужащих, проходящих службу в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Агдамском районе Азербайджана, продлен еще на год, сообщило сегодня агентство Report. Законопроект внесен в парламент президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предложение было принято на голосовании по итогам обсуждения.

"Турция посредством совместного турецко-российского мониторингового центра способствует безопасности региона и созданию атмосферы доверия между сторонами", - процитировало агентство принятый депутатами закон.

Турецкие военные в Азербайджане выполняют лишь мониторинговые функции, отметил автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Турецкие военные у нас только служат в агдамском мониторинговом центре вместе с русскими офицерами в соответствии с Заявлением от 9-10 ноября 2020, и ни один турецкий военный (так же как и из других стран) не воевал на стороне Азербайджана", - подчеркнул он в своем блоге.