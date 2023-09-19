Карабах: эскалация конфликта или новая война?

19 сентября 2023, 13:16

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27 сентября 2020 года в зоне карабахского конфликта начались бои с применением бронетехники и артиллерии. Важное отличие нового витка длящегося больше трех десятилетий конфликта - боевые действие шли по всей линии фронта, а противоборствующие стороны объявили военное положение и мобилизацию.19 сентября 2023 года вновь произошло обострение вооруженного конфликта.

Новое обострение вооруженного конфликта

19 сентября 2023 Минобороны Азербайджана сообщило о проведении в Карабахе контртеррористической операции «локального характера». В рамках мероприятий "с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, распространенном днем 19 сентября 2023 года. При этом подчеркивается, что «гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели».

Артиллерийский обстрел ведется по Степанакерту, люди спускаются в бомбоубежища, передал корреспондент "Кавказского узла".

Итоги боев в 2020 году

В ходе войны в 2020 году Азербайджан расширил территорию, взяв под контроль не только 7 своих районов (Агдамский, Джебраильский, Зангеланский, Кубатлинский, Физулинский, Лачинский и Кельбаджарский), указанных в Мадридских принципах, но также часть земель на западе Карабаха, а самое главное - исторически и стратегически важный город Шуши. Также, по соглашению, Азербайджан получает в обмен на Лачинский коридор - дорогу в Нахичевань.

Армения добилась лишь присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 5 лет.

"Кавказский узел" подготовил подробные карты результатов войны и размещения российских миротворцев. Опубликованные карты можно скачать в хорошем качестве, а также увеличить часть экрана с помощью экранной лупы, чтобы фрагменты карты были лучше видны.

На сентябрь 2021 года по данным премьер-министра Армении Никола Пашиняна, погибли около 3773 армянских военнослужащих. Власти Азербайджана сообщали о гибели 2906 военнослужащих.

Двумя основными причинами поражения Армении эксперты называют отсутствие модернизации и слабую мобилизацию. Важнейшей предпосылкой успеха азербайджано-турецких сил они считают установление результативного господства в воздухе, причем впервые в истории оно было достигнуто средствами не пилотируемой, а беспилотной авиации – беспилотные ударные средства продемонстрировали способность решать задачи оперативного уровня, в частности разведки и целеуказания .

Мир или очередное перемирие

После инцидента со сбитым азербайджанскими ПВО российским военным вертолетом на границе с Арменией лидеры Азербайджана, Армении и России 9 ноября подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта, Минобороны России приступило к развертыванию миротворческого контингента в Нагорном Карабахе 1 .

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил как победитель, готовый поставить точку в противостоянии. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал вынужденность больших уступок, сославшись на военных. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян также согласился прекратить военные действия.

Недовольные заключением мира с Азербайджаном жители Еревана ворвались ночью 10 ноября в здание правительства Армении и потребовали отставки Пашиняна. Они также ворвались в здание парламента и направились к правительственным дачам, где хотят встретиться с руководством страны.

Новые жертвы давней войны

По данным Минобороны Нагорного Карабаха на 9 ноября, погиб 1221 солдат. Среди мирных жителей, по данным карабахского омбудсмена на 6 ноября, погибли 49 человек, 157 получили ранения.

В Азербайджане, по данным Генпрокуратуры страны, к 7 ноября погибли не менее 93 мирных жителей, 404 ранены. Число боевых потерь власти Азербайджана не озвучивают.

С актуальными данными о боевых и небоевых потерях сторон можно ознакомиться на новостной ленте "Кавказского узла"

В ходе обстрелов гибнут и жители Армении. Так, 10 октября обстрелам подвергся Сюникский район Армении, там погиб житель села Арцваник, еще трое сельчан ранены. Минобороны Армении также сообщило о гибели пяти военных. 19 октября армянские власти заявили о повреждении зданий школ в Гегеркуникском районе при обстреле азербайджанскими беспилотниками.

1 октября под обстрел в городе Мартуни на востоке Нагорного Карабаха попала группа иностранных журналистов. Ранения получили двое французских и двое армянских журналистов, сообщили власти Армении. 8 октября в Шуши были ранены трое российских журналистов, осматривавших повреждения, причиненные городскому собору.

В прифронтовых районах Азербайджана и Нагорного Карабаха разрушены дома, школы и больницы, жители пытаются перебраться в безопасные места, а некоторые вынуждены прятаться в подвалах, указал 3 октября Международный комитет Красного Креста.

Обстрелам подверглась и столица Нагорного Карабаха - Степанакерт. "По Степанакерту бьют впервые за последние 26 лет", - обратил внимание директор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян. "Люди вышли на улицу из домов, чтобы не попасть под обломки, ведь было попадание и в жилое здание, и в школу", - написал очевидец, автор блога "Нагорные повороты. Карабах". 10 октября в центре столицы Нагорного Карабаха началась работа саперов, которые ликвидируют неразорвавшиеся снаряды.

За первый день боевых действий Нагорный Карабах утратил контроль над частью территорий: Азербайджан заявил о контроле над семью селами в зоне боевых действий, но позднее карабахское военное ведомство заявило о возвращении части утраченных 27 сентября позиций. 3 октября Азербайджан объявил о взятии села Мадагиз (Матагис) в Мартакертском районе Нагорного Карабаха и еще семи сел.

Днем 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии Гадрута и восьми сел в Нагорном Карабахе, но официальный представитель Минобороны Армении опроверг эту информацию. Также стало известно, что водохранилище в селе Мадагиз, переименованном 7 октября главой Азербайджана в Суговушан, задействовано в обеспечении водой трех азербайджанских районов. Эту информацию "Кавказскому узлу" подтвердили местные жители.

К 17 октября Азербайджан рапортовал, что занял в общей сложности 58 сел и три города - Джебраил (армянское название – Джракан), Гадрут и Физули (Варанду). Армянская сторона опровергала информацию, что эти стратегически важные райцентры Дракан и Гадрут находятся под азербайджанским контролем. Противоречия в заявлениях сторон конфликта российские эксперты сочли элементом информационной войны. Днем 20 октября Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Зангелан (армянское название - Ковсакан) и 6 сел Зангеланского района, а также 18 сел в Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском районах. 21 октября число населенных пунктов, которые Азербайджан объявил занятыми, достигло 119.



9 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились в Москве о прекращении огня с 12.00 10 октября. После полудня стороны конфликта обменялись обвинениями в нарушении перемирия: Азербайджан заявил, что армянские военнослужащие предприняли попытку атаковать в Агдара-Тертерском и Физули-Джабраилском направлениях, а армянская сторона обвинила Азербайджан в обстрелах Гадрута и в наступлении на южном направлении фронта.

13 октября Азербайджан обвинил Армению в обстреле населенных пунктов в четырех районах страны. Армянская сторона соблюдает режим прекращения огня, заявило в ответ Минобороны Армении. Сотрудники спасательной службы Нагорного Карабаха с начала обстрелов до 13 октября нашли на улицах Степанакерта 673 ракеты и бомбы, еще 100 обнаружены Центром гуманитарного разминирования.



Стороны регулярно сообщают об уничтожении и захвате военной техники противника. Так, к вечеру 3 октября азербайджанские вооруженные силы потеряли семь самолетов, 100 беспилотников, 13 вертолетов, 181 единицу танков и другой тяжелой техники, три единицы ТОС-1А, пять СЗРО "Смерч", 1280 военнослужащих убитыми и 2700 ранеными, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. Оборонное ведомство Азербайджана эту информацию не подтвердило. В свою очередь, 3 октября азербайджанская сторона озвучила свои данные о технических потерях противника: до 237 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, десять командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, семь складов боеприпасов, более 130 автомобилей, один зенитно-ракетный комплекс С-300.

27 сентября военное положение и всеобщая мобилизация были объявлены в Нагорном Карабахе и Армении. В Азербайджане, который назвал наступление операцию по всей линии фронта ответом реакцией на обстрелы, военное положение и комендантский час были введены с 28 сентября.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился еще 12 июля. Азербайджан обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Война или мир?

Последний раз термин "война" применялся к ситуации вокруг Нагорного Карабаха в начале апреля 2016 года. В ночь на 2 апреля 2016 года в зоне карабахского конфликта начался период интенсивного противостояния, называемый "четырехдневной войной". Он продолжался до полудня 5 апреля 2016 года.

По официальным данным, с азербайджанской стороны погиб 31 солдат и были ранены девять. Также сообщалось о гибели шести мирных жителей, и ранении еще 26. Армения сообщила о 88 погибших военных и добровольцах, а также 121 раненом солдате. Власти Карабаха сообщили о гибели как минимум четырех мирных жителей.

Установившееся после "четырехдневной войны" формальное перемирие ни на один день не остановило противостояние, и на линии разграничения не затихала стрельба, гибли люди. Так, за первый год перемирия погибли 38 человек, за второй год перемирия - 43 человека, в том числе 41 военный и двое мирных жителей, следует из собственных данных сторон конфликта, обобщенных "Кавказским узлом" в инфографике "Карабах после перемирия - два года войны".