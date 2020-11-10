Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции в Нагорном Карабахе

10 ноября 2020, 03:16

Совместную миротворческую деятельность будут осуществлять военные из России и Турции в зоне карабахского конфликта, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян согласился прекратить военные действия.

Одним из пунктов мирного соглашения является размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут осуществлять совместную миротворческую деятельность в зоне карабахского конфликта, пишет "Спутник-Азербайджан".

По словам Алиева, российский миротворческий контингент в количестве 1960 военных будет развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорного Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией. Контингент будет развернут, по его словам, на пять лет с возможностью продления миротворческой миссии еще на пять лет, сообщает издание.

Президент Азербайджана также сообщил о том, что в Нагорном Карабахе формируется миротворческий центр по контролю за прекращением огня. При этом он не уточнил, чем будут заниматься турецкие военные, сколько их будет, и где они будут дислоцироваться.

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Отметим, что в тексте не идет речь об участии турецких военных в миротворческой миссии.