10 ноября 2020, 03:16

Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции в Нагорном Карабахе

Совместную миротворческую деятельность будут осуществлять военные из России и Турции в зоне карабахского конфликта, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян согласился прекратить военные действия.

Одним из пунктов мирного соглашения является размещение российских миротворцев вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут осуществлять совместную миротворческую деятельность в зоне карабахского конфликта, пишет "Спутник-Азербайджан".

По словам Алиева, российский миротворческий контингент в количестве 1960 военных будет развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорного Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией. Контингент будет развернут, по его словам, на пять лет с возможностью продления миротворческой миссии еще на пять лет, сообщает издание.

Президент Азербайджана также сообщил о том, что в Нагорном Карабахе формируется миротворческий центр по контролю за прекращением огня. При этом он не уточнил, чем будут заниматься турецкие военные, сколько их будет, и где они будут дислоцироваться.

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Отметим, что в тексте не идет речь об участии турецких военных в миротворческой миссии.

Недовольные подписанием мирного соглашения с Азербайджаном жители Еревана ворвались сегодня, 10 ноября ночью в здание правительства Армении и потребовали отставки Пашиняна. Они также ворвались в здание парламента и направились к правительственным дачам, где хотят встретиться с руководством страны.

Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Азербайджан заявил об установлении контроля над еще 23 селами", "Число убитых солдат Нагорного Карабаха выросло до 1221", "Азербайджан объявил об успехах наступления на Мартуни".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 ноября 2020, 03:50

10 ноября 2020, 03:37

10 ноября 2020, 02:54

10 ноября 2020, 02:40

10 ноября 2020, 02:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи