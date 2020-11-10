Президент Нагорного Карабаха согласился прекратить конфликт

10 ноября 2020, 02:40

Араик Арутюнян дал согласие закончить войну, чтобы избежать многочисленных жертв и полной потери Нагорного Карабаха.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Недовольные подписанием мирного соглашения с Азербайджаном жители Еревана ворвались сегодня, 10 ноября ночью в здание правительства Армении и потребовали отставки Пашиняна.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян написал сегодня, 10 ноября на своей странице в соцсети Facebook, что согласен на окончание войны, пишет "Газета.ру".

«Учитывая сложившуюся тяжелейшую ситуацию, чтобы избежать дальнейших многочисленных жертв и полной потери Арцаха (Нагорного Карабаха), я дал свое согласие на то, чтобы закончить войну на час раньше», - сообщил Арутюнян.

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.