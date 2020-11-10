Демонстранты в Ереване ворвались в здание правительства

10 ноября 2020, 02:28

Протестующие против подписания мирного соглашения с Азербайджаном жители Еревана ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки Никола Пашиняна.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение.

Жители Еревана, протестующие против прекращения боевых действий в зоне карабахского конфликта, ворвались сегодня, 10 ноября ночью в здание правительства Армении, следует из трансляции с места событий, которую на youtube ведет канал NEWS AM.

Несколько десятков человек сорвали табличку с личного кабинета Никола Пашиняна и потребовали его немедленное отставки, назвав премьера "предателем".

Демонстранты ворвались в здание, причем охрана им не препятствовала. Они вынесли из здания флаги. Возле здания правительства находится одна полицейская машина, но сотрудники полиции ничего не предпринимают, передает присутствующий на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.