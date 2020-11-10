Протестующие в Ереване ворвались в парламент

10 ноября 2020, 02:54

Участники акции протеста в Ереване против заключения мира с Азербайджаном ворвались в здание парламента.

Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", недовольные заключением мира с Азербайджаном жители Еревана ворвались сегодня, 10 ноября ночью в здание правительства Армении и потребовали отставки Пашиняна.

Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян согласился прекратить конфликт, чтобы избежать многочисленных жертв и полной потери территории.

Протестующие против подписания мирного соглашения с Азербайджаном сегодня, 10 ноября ночью ворвались в здание парламента, погнули ворота, следует из трансляции, которую на youtube ведет канал NEWS AM.

Однако, в отличие от здания правительства, стекла в здании парламента протестующие не били, передает присутствующий на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

Затем демонстрананты прошли к президентской резиденции, которая находится примерно в 200 метрах от здания парламента. Полиция им не препятствовала. От здания президентской резиденции часть протестующих направилась также к правительственным дачам, где, по их сведениям, могут находиться руководители страны.

"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.