10 ноября 2020, 02:54
Протестующие в Ереване ворвались в парламент
Участники акции протеста в Ереване против заключения мира с Азербайджаном ворвались в здание парламента.
Что еще происходит в зоне конфликта: "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", недовольные заключением мира с Азербайджаном жители Еревана ворвались сегодня, 10 ноября ночью в здание правительства Армении и потребовали отставки Пашиняна.
Лидеры Азербайджана, Армении и России подписали заявление о перемирии в зоне карабахского конфликта. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в соцсети Facebook, что принял тяжелое для себя и своего народа решение. Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян согласился прекратить конфликт, чтобы избежать многочисленных жертв и полной потери территории.
Протестующие против подписания мирного соглашения с Азербайджаном сегодня, 10 ноября ночью ворвались в здание парламента, погнули ворота, следует из трансляции, которую на youtube ведет канал NEWS AM.
Однако, в отличие от здания правительства, стекла в здании парламента протестующие не били, передает присутствующий на месте событий корреспондент "Кавказского узла".
Затем демонстрананты прошли к президентской резиденции, которая находится примерно в 200 метрах от здания парламента. Полиция им не препятствовала. От здания президентской резиденции часть протестующих направилась также к правительственным дачам, где, по их сведениям, могут находиться руководители страны.
"Кавказский узел" опубликовал текст совместного заявления президентом Азербайджана и России и премьер-министра Армении о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
Полномасштабные боевые действия в зоне карабахского конфликта не прекращаются с 27 сентября, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также регулярно обновляет хронику боевых действий. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"