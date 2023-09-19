Степанакерт призвал Баку к переговорам

19 сентября 2023, 17:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Нагорного Карабаха призвали Азербайджан остановить боевые действия и обсудить ситуацию на переговорах, сообщил сегодня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе с целью разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела по гражданским объектам погибли два мирных жителя, ранены 23, в том числе не менее восьми детей. Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе нет относящихся к ведомству подразделений. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД Армении потребовали действий от российских миротворцев, а также Совета безопасности ООН.

Военная эскалация в Карабахе назревала и триггером для начала масштабных боестолкновений стала гибель военных и сотрудников госагентства автодорог в результате подрыва на минах, отметили сегодня опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики. По их мнению, Азербайджан будет добиваться полной демилитаризации Карабаха.

Власти Нагорного Карабаха призвали Азербайджан остановить боевые действия. "Карабахская сторона обращается к азербайджанской стороне с призывом немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с целью урегулирования ситуации", - говорится в сегодняшнем сообщении, опубликованном в Telegram-канале Инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.