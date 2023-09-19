Степанакерт. Нагорный Карабаха. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"

19 сентября 2023, 17:08

Азербайджанские эксперты назвали цели военной эскалации в Карабахе

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Военная эскалация в Карабахе назревала и триггером для начала масштабных боестолкновений стала гибель военных и сотрудников госагентства автодорог в результате подрыва на минах, отметили азербайджанские аналитики. По их мнению, Азербайджан будет добиваться полной демилитаризации Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан сегодня заявил о проведении контртеррористической операции в Нагорном Карабахе с целью разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении, отметив, что атака ведется на военные объекты и призвав жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела по гражданским объектам погибли два мирных жителя, ранены 23, в том числе не менее восьми детей. Минобороны Армении заявило, что в Нагорном Карабахе нет относящихся к ведомству подразделений. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан начал полномасштабные боевые действия, нарушив режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и МИД Армении потребовали действий от российских миротворцев, а также Совета безопасности ООН.

Сегодня ночью в Ходжавенском районе на противотанковой мине подорвался грузовик, в результате чего погибли находившиеся в нем сотрудники госагентства автодорог Азербайджана Самир Садыхов и Фархад Гулиев. После этого при подрыве на мине в Ходжавендском районе погибли четверо сотрудников МВД, которые направлялись к месту гибели двух работников госагентства автодорог.

Военная напряженность в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе нарастала в течение последнего месяца, заявил глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов.

"На протяжении последних недель и даже месяца напряженность в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе нарастала. Участились перестрелки, в Карабахе армянские формирования предпринимали попытки возводить укрепительные военные сооружения, рыть траншеи. Предпринимали попытки прорыва диверсионных групп. После инцидента на армяно-азербайджанской границе 1 сентября стороны стали накапливать войска как на границе, так и вдоль линии соприкосновения в Карабахе. В течение последних 10 дней армянские военные проводили минирования, что приводило к инцидентам. 10 сентября был ранен азербайджанский военный в Агдаме", - рассказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

 Минобороны Азербайджана 1 сентября сообщило, что военнослужащий был ранен при обстреле со стороны Сотка Гегаркуникской области, а также проинформировало о двух раненных при атаке беспилотника. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны своих позиций на этом участке границы, в том числе из минометов, в результате которых погибли четыре и ранен один армянский военнослужащий. Минобороны Азербайджана назвало информацию об использовании беспилотника не соответствующей действительности. Азербайджанские аналитики заявили тогда, что боестолкновения в направлении Сотка 1 сентября были спровоцированы Ереваном во внешнеполитических и внутриполитических целях. 

Инциденты с подрывом ночью и утром 19 сентября азербайджанских дорожников и сотрудников МВД на дороге Физули-Шуша очевидно переполнило чашу терпения азербайджанской стороны, считает он. "Днем во вторник азербайджанская армия начала, как отмечается, "локальную антитеррористическую операцию". Думаю, что сосредоточенных в зоне конфликта в последние дни войск достаточно для достижения ее целей. По информации из местных телеграмм-каналов в настоящее время наносятся удары по военной инфраструктуре противника в различных частях Карабаха – Шушинском районе, вокруг Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта - прим. "Кавказского узла"), Агдеринском направлении. Уничтожаются средства ПВО, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские установки", - продолжил Абилов.

По его словам, одновременно Азербайджан решает вопрос о делимилитаризации региона, разоружения армянских войск. По его мнению, "после нанесения существенного ущерба военному потенциалу противника, Баку предложит полное разоружение армянских войск". "Отказ в выполнении этого требования очевидно приведет к новым столкновениям", - сказал Абилов.

 Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы также считает, что триггером начала новых боев стали теракты, в результате которых погибли 6 граждан Азербайджана.

"Азербайджан в последнее время все настойчивее напоминал армянской стороне о необходимости выполнения условий Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о полном выводе армянских вооруженных сил из Карабаха, чтобы должно было произойти еще тогда с одновременным размещением российских миротворцев. Однако несмотря на то, что война закончилась три года, назад армянское военное присутствие сохранялось. На деле, это приводило к периодическим вооруженным инцидентам, проведению минирований территорий Азербайджана, диверсионным вылазкам. Но каждый раз небольшие эскалации удавалось купировать посредством вмешательств международных игроков и в ожидании прогресса на очередных переговоров", - подчеркнул он.

"Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения", - говорится в пункте 4 трехстороннего соглашения, текст которого опубликован на "Кавказском узле".

Теракты, унесшие жизни шести азербайджанцев, стали спусковым крючком для локальной военной операции Азербайджана, добавил Джуварлы." В принципе, после войны 2020 года Азербайджан создавал и укреплял военную инфраструктуру на возвращенных территориях, очевидно, предвидя, что когда-нибудь вновь придется прибегать к силовой операции", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана сообщило о боях в Ходжалинском районе и у Красного базара

Боевые позиции, долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения формирований вооруженных сил Армении в направлении Ходжалинского района (армянское название Аскеранский - прим. "Кавказского узла" ) и Красного базара (поселок в Ходжавендском (армянское название - Мартунинском) районе) уничтожаются точным огнем подразделений азербайджанской армии, сообщило Минобороны Азербайджана. На сайте ведомства опубликованы видеокадры уничтожения военных объектов.

Азербайджанские телеграмм-каналы также сообщают об уничтожении азербайджанской армией военных объектов противника в Карабахе - станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мортира" близ  села Ашагы Оратаг на  Агдеринском направлении и в Ханкенди. Также сообщается об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Тор" у дороги Ханкенди-Ходжалы,  и поста военных. сообщения сопровождаются видеокадрами. Все эти сообщения опубликованы, в частности  в Telegram-канале проправительственного издания Caliber.az.

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Примечание:

"Баку объяснил артобстрелы Карабаха контртеррористической операцией", "Двое азербайджанских военных ранены при обстреле в Карабахе", "Армянские активисты потребовали ввести миротворцев ООН в Нагорный Карабах".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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